Маленький сын Евгения Петросяна остался без сестры

Супруги растят чудесного сына Вагана Фото: Мария РЕМИЗОВА

Евгений Петросян счастлив в браке с пятой женой Татьяной Брухуновой. Супруги растят чудесного сына Вагана. Малыш стал вторым ребенком Евгения Вагановича.От первой жены, которая погибла в аварии, у него есть дочь Викторина. Она окончила исторический факультет МГУ, сейчас живет на Манхэттене. Вот только о звездном отце и слышать не желает.

Пятая жена Евгения Петросяна рассказала о решении старшей дочери сатирика. Татьяна Брухунова пролила свет на то, как складываются отношения Евгения Вагановича с Викториной. Похоже, известный юморист потерял надежду на примирение с наследницей. Она перестала разговаривать с отцом из-за отношений с Татьяной.

Брухунова сообщила, что Викторина прервала отношения с отцом. "К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет", - написала 33-летняя Брухунова в блоге.

По слухам, о судьбе Викторины заботится бездетная Елена Степаненко. Четвертая жена Петросяна вырастила ее как родную. Женщины очень близки. После развода юмористов звездная наследница встала на сторону известной мачехи. Последняя якобы собирается передать Викторине те самые миллионы, которые с таким трудом отсудила у юмориста при разводе.

Стоит отметить, что Викторина живет в Нью-Йорке. У нее с мужем производство эксклюзивных стеклянных игрушек. У пары двое детей. А два года назад у женщины появился внук.