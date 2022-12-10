Сохранить веру в чудо и кошелек: можно ли родителям отказать в дорогом подарке ребенку на Новый год

Эксперты уверены, что традиция с написанием писем Деду Морозу — очень важна не только для детей, но и для взрослых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока дети вовсю пишут письма Деду Морозу, уверенные в том, что добрый волшебник исполнит самое невероятное желание, родители в панике подсчитывают, смогут ли удовлетворить хотелки своего чада.

Нужно ли удовлетворять все, что ребенок пожелает? Как правильно отказать? В эфире Радио «Комсомольская Правда» предновогодние терзания родителей обсуждали психолог сектора дистанционного консультирования Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы системы образования Российской Федерации МГППУ Ирина Беляева и профессор, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук Илья Слободчиков.

ПОДАРОК ПОД ЕЛКОЙ — ВСЕГДА ЧУДО

Проще всего, говорят эксперты, если позволяют материальные возможности, сразу обозначить — есть подарок от мамы с папой, а есть волшебный подарок от Деда Мороза. «Ты, конечно, можешь ему написать, что ты желаешь, но волшебник может принести тебе неожиданный сюрприз».

- Многие сейчас возразят, если ребенок получит не то, что просил, то он разуверится в чудесах и волшебстве, - говорит Илья Слободчиков. - Но на самом деле, главное в подарке это вовсе не его материальная ценность. К сожалению, часть родителей считает, что важнее всего реализация материального желания ребенка, взрослым проще купить диск с новыми играми, телефон и т.д., чем задуматься о том, как подарить настоящее чудо. Но половина опрошенных нами родителей уверены, что подарок от Деда Мороза должен носить эмоционально насыщенный характер.

Вы подумаете: легче сказать, чем сделать. А что если чадо просит подарок, который вам не по карману? Напишите ему ответное письмо от имени Деда Мороза - включитесь в игру! На самом деле найти слова, которые не разочаруют ребенка, а подарят ему сказку, легко, если вспомнить свои детские эмоции.

- Конечно, не нужно доводить ситуацию до абсурда, - продолжает Илья Слободчиков. - Например, сын хотел умные часы, а ему подарили кружку... Кажется, тут сложно придумать «отмазку».

- Ничего подобного, ценность подарка определяется не только его ценой, - не согласна Ирина Беляева. - У подарка есть большая “прибавочная стоимость”, это доброта, тепло, понимание интересов ребенка. Через подарок получатель понимает, насколько много даритель знает о нем. Насколько он попал в сердечко.

Возвращаясь к ситуации с кружкой: предположим, на ней будут нанесены любимые герои ребенка из Майнкрафта или комиксов. А еще к кружке может прилагаться билет на елку (или в кино, в лазертаг, куда-то, куда хотел ребенок). И в письме Дед Мороз скажет, мол, я договорился с родителями: «Они подарят тебе часы на день рождения. А я хочу, чтобы вы с папой (мамой) взяли этот билет и весело провели время!».

КОГДА РЕБЕНОК ПЕРЕСТАЕТ ВЕРИТЬ В ДЕДА МОРОЗА

Обычно дети в 9-10 лет уже понимают, что Деда Мороза нет, но от этого они не меньше хотят чуда. И часто чудо для них — это время с семьей, тепло и любовь.

- Родители даже не догадываются, насколько часто детям не хватает эмоционального и теплого контакта с родителями, - говорит Ирина Беляева. - И, кстати, в таких случаях, они просят, даже требуют дорогие подарки. А родители, которые понимают, что не додают тепла, испытывают чувство вины и стараются удовлетворить желание ребенка, дорогим подарком. Бывает, что родитель не может позволить себе такие расходы, но чувство вины настолько велико, что он разобьется в лепешку, но этот смартфон принесет под елку. Но получается обратный эффект: в погоне за материальным не остается сил на тепло, любовь и нежность, которые нужны вашему чаду.

В 9-10 лет с ребенком уже можно и нужно говорить на другом уровне. Рассказать, что вам, взрослым, тоже хочется любви и внимания. И даже если Деда Мороза нет, мы можем делать друг другу маленькие и большие подарки. Особенно они важны для бабушек и дедушек. Можно уже честно сказать, что им уже много лет, мы не знаем, сколько еще они пробудет с нами.

«Когда мы дарим подарки бабушке или дедушке мы демонстрируем наше желание, чтобы они подольше была с нами, - объясняет Ирина Беляева. - История с подарками и заботой подчеркивает важность семьи, взрослых и детей друг для друга».

ВЗРОСЛЫМ ТОЖЕ ПОЛЕЗНО ПИСАТЬ ПИСЬМА В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Наши эксперты уверены, что традиция с написанием писем Деду Морозу — очень важна не только для детей, но и для взрослых.

Ребенок учится формулировать желания, объяснять, аргументировать, почему ему важна именно эта вещь. Учится выбирать главное среди незначительного. А еще это невероятное чувство предвкушения праздника и волшебства.

Взрослым тоже нелишне сформулировать свои желания, понять, чего же им не хватает. Сегодня нам всем не хватает эмоциональной поддержки и тепла. А многие переживают ощущение внутреннего одиночества. А письмо Деду Морозу позволит высказать все, что внутри накипело. И это позволит супругу или детям разобраться, что они могут сделать, чтобы стать вновь ближе и возникло ощущение, что тебя понимают. И если под елочкой вы нашли то, о чем просили Деда Мороза, это будет означать, что ваше желание услышали близкие люди.

ВАЖНО

Настоящий волшебник никогда не спросит ребенка: хорошо ли ты себя вел?

Дед Мороз – это сакральная фигура. Это образ доброго и отзывчивого старика. Он любит детей и дарит им подарки просто за то, что они дети. И если вдруг мы говорим ребенку «ты плохо себя вел, Дед Мороз не принесет подарка», то это уже не добрый волшебник, а вполне себе сердитый, который судит, отсчитывает грешки ребенка. Это плохая история, считают психологи. Так мы отбираем у ребенка саму веру в безусловную доброту, в персонажа, который его принимает просто так за то, что он есть.

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