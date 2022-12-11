Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 11 декабря 2022 года: В Германии беженцев заселяют в контейнеры, а в Чехии выселяют в кабинки

Зеленский продолжает "зачищать" неугодных мэров украинских городов.
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На днях судебным решением от занимаемой должности был отрешен мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Особенности административного устройства Украины таковы, что губернаторов на Украине назначает президент, а мэры городов избираются на всенародных выборах. Ни для кого не было секретом, что за отставкой Атрошенко стоит Офис президента Украины. И украинские мэры решили показать, что у них есть тоже собственное мнение. Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр украинской столицы Виталий "златоуст" Кличко, осудила отстранение Владислава Атрошенко с поста мэра Чернигова. В своей резолюции по этому вопросу Ассоциация напомнила, что мэра Чернигова избрали 77,49% жителей. Впрочем, на решение суда это не повлияло. Более того, в тексте судебного решения прямо указывается, что хотя за нарушение, которое совершил Атрошенко полагается, максимум, административное наказание в виде штрафа, судья избрал такую суровую меру наказания, чтобы воздействовать на других должностных лиц, занимающих аналогичные должности.
Украинские эксперты прогнозируют, что Зеленский на этом не остановится, а продолжит "зачищать" политическое пространство: "Далее будут зачищать Кличко и всех мэров, все партии зачистят, оставят только "ручные". Всех, кто критикует власть, сразу будут арестовывать, приписывая им работу на Кремль, находя у них оружие и разные пошлые видео. Это очень легко подкинуть, а общество поверит в любую чушь".
А Виталий еще в 2014-м предупреждал всех и о необходимости "готовиться к земле" и о том, что "смотреть в завтрашний день могут не только лишь все".
Драматичная история произошла в Тернополе, где на побывку домой после контузии прибыл глава семейства из числа "воинов света". Не успел он как следует прийти в себя, как уже зарезал свою жену и двух собственных малолетних детишек, которых нашли внутри их дома в лужах собственной крови.
Как оказалось, неконтролируемую ярость "хероя" вызвал недавно купленный детям надувной батут. И даже не сам батут или факт траты денег на его покупку, а расцветка, выполненная в синих и белых тонах с незначительными вкраплениями темно-красного.
"Захисник Украйны" увидел в батуте цвета российского флага и ликвидировал сепаров, нанеся каждой из жертв десятки ножевых ударов.
Вообще-то, таких положено годами держать в психбольницах, а на Украине их отправляют в окопы.
Мирный украинский трактор пал смертью храбрых подобно своему польскому собрату, став жертвой "российской агрессии". На этот раз украинскую сельхозтехнику уничтожила не какая-то ракета и даже не украинская ПВО, а собственная украинская мина.
Минувшей ночью двое мирных поселян на мирном же тракторе отправились поработать до рассвета в соседний лесок в Ровенской области вблизи границы с соседней Белоруссией. Но сие намерение закончилось весьма печально - трактор наехал на мину. На этом все и закончилось.
А что же они делали ночью в лесу. Может, это были замаскированные русские диверсанты. Оставьте поэтические бредни, все гораздо проще – местные жители сидят без работы, а потому ночью, чтобы их не поймали, выезжают на незаконную рубку леса.
Государственный министр МИД ФРГ Тобиас Линднер (не путать с главой МИД фрау Бербок) заявил в интервью "Голосу Америки", что у Германии на складах нет свободных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые можно было бы передать Украине.
- Если быть очень откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО. Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем туда группу военных для изучения локации для размещения системы Patriot. Мы привержены защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО, - немного запутанно объяснил ситуацию херр Линднер. Так что Patriot Киев может не ждать.
Но есть и хорошие новости. ЗРК у Германии нет, но есть лишние одеяла. В количестве аж 36,5 тысяч штук. Они долгое время согревали солдат бундесвера, но "вылежали" свой ресурс и подлежали списанию. Сначала их хотели продать на аукционе, но желающие приобрести не пошли массовыми косяками. Потом их хотели сдать в утиль или превратить в ветошь. Но тут кто-то умный вспомнил про сильно нуждающуюся европейскую сверхдержаву.
А что? Посмотрев, какие битвы на Украине проходят при утреннем открытии секонд-хендов в битве за поношенные трусы, бэушные одеяла на этом фоне еще очень даже айс.
С 1 января на Украине на 107% вырастут тарифы на электроэнергию для бизнеса. Такое решение запланировало принять правительство Незалежной. Причем подорожание коснется не только электричества, но и всех остальных тарифов. Где-то будет немного меньше, где-то больше, но в целом подорожание составит все те же 107%, то есть чуть более, чем в 2 раза. И это после того, как чиновники и эксперты в один голос заявляют, что для полного восстановления энергетики Украины потребуется 2-3 года. И то при условии, что Россия больше не будет наносить по объектам энергетической инфраструктуры новые ракетные удары.
Украинский энергетический парадокс – электричества нет, а платить за него надо будет вдвое дороже.
"Польское радио" сообщило, что очередной раунд переговоров послов стран ЕС по введению девятого пакета антироссийских санкций не завершился успехом. Посол Польши в ЕС Анджей Садось отметил, что переговоры о новых санкциях зашли в тупик, потому что многие страны сформировали слишком большой список исключений из санкций, причем, не ради европейской солидарности, а исключительности в своих собственных корыстных интересах. Следующая встреча послов по этому вопросу запланирована на понедельник, 12 декабря.
Как пела ныне израильская, но пока еще не очень популярная в этой стране певица Алла Пугачева, "если долго мучиться, что-нибудь получится". Вы там, главное, не расходитесь ребята.
Местные власти в Гамбурге (ФРГ) решили поселить украинских беженцев в благоустроенный контейнеры. В месте проживания в городе сейчас нуждаются около 20 тысяч беженцев с Украины. Фургончики на колесах оборудованы плитой, санузлом, и, несмотря на скромные размеры (6 м. х 2,5 м.), по расчетам могут принять на ночь от 4-х до 6-ти человек. Есть только одно неудобство для украинцев – спальные места в контейнере снаружи украшены буквами Z (с этой буквы начинается немецкое слово комната - das Zimmer). Но украинцы, сами понимаете, видят в этой букве совсем другую символику.
А вот в Чехии на одном из горнолыжных курортов проблемой проживания украинских беженцев в курортном пансионате озаботилась спикер нижней палаты парламента Чехии пани Маркета Пекарова, которая потребовала выселить украинцев, потому что начинается сезон, а курорт предназначен, прежде всего, для парламентариев.
При этом, украинцам разрешили остаться проживать на этом курорте, но переселиться в технические кабинки. У которых есть очень существенный недостаток, тем более, в условиях горнолыжного курорта зимой – они не отапливаются.
- На Украине в Сети набирает популярность реклама "Приватбанка", предлагающая "оригинальный" бонус: "При оформлении кредитки - дрова на неделю в подарок".
- Марокко станет первой африканской страной, которая предоставит Украине военную помощь. ВСУ получит запчасти для танков Т-72. Напомним, не так давно, Зеленский уволил посла Украины в Марокко за пассивность в работе.
- Как сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин, в ноябре 2022 года ВВП Украины может сократиться в сравнении с ноябрем 2021-го на 41%.
- В Борисполе насмерть замерз пришедший к "Пункту незламности/несокрушимости" местный житель, которого не пустили погреться из-за сопровождавшего его "плохого запаха".
- Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской городской администрации сообщил, что света в Одессе, вероятнее всего, не будет 2-3 месяца. Одесситам предлагают переехать в другие регионы.
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