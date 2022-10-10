В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы

Взрывы фиксируют на территории Западной Украины Фото: REUTERS

Взрывы прогремели в городе Тернополь, расположенном в западной части Украины. Об этом сообщает в своем телеграм-канале издание "Страна.ua" в понедельник, 8 октября 2022 года.

По словам журналистов, о громких хлопках сообщают местные жители. Других подробностей инцидента не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, почти одновременно появились сообщения о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Киевской и Житомирской областях. Информацию об этом подтвердили мэр Днепра Борис Филатов и глава Киева Виталий Кличко.

Причины взрывов пока не называются, однако советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что одна из ударивших по городу ракет упала рядом со зданиями СБУ и офиса главы Украины Владимира Зеленского. Министерство обороны России пока не комментировало данную информацию.