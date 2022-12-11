Муж уехал от Наташи Королевой

Наташ Королева и Сергей Глушко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наташа Королева всерьез взялась за себя. Певица сгоняет вес перед Новым годом пока ее муж Сергей Глушко уехал на гастроли. Последние месяцы супруги видятся урывками. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" решила удивить любимого.

Наташа Королева в последнее время сильно располнела. У нее заметен пухлый живот. Вокалистка и сама не рада лишним килограммам. Сначала она отправилась в спецклинику.

Заметно потолстевшая певица борется с лишним весом с переменным успехом. Однако артистка часто нарушает диету. Справиться с соблазном вкусно поесть звезда не может. Потому периодически объявляет войну лишним килограммам.

На этот раз знаменитость занимается на тренажерах. После спортзала Королева идет на массаж, который помогает худеть и избавляет от целлюлита. "Впереди новогодние праздники, готовимся, надо быть в форме", - рассказала она в эфире шоу "Ты не поверишь!" На НТВ.

52-летний муж красавицы пока не может оценить формы супруги. Сергей Глушко находится на гастролях. "У него настолько плотный график, у него три антрепризных спектакля, просто невероятно крутых. Он сейчас все время в разъездах", - вздыхает 49-летняя Наташа.

Ранее артистка жаловалась, что Тарзан, как только приезжает, первым делом гонит ее на весы, чтобы проверить, не поправилась ли она. Королева рассказывала, что муж буквально отбирает у нее еду. "Это ужасно! Клянусь! Иногда видишь, что на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: «Положи на место!»", - сокрушалась певица.