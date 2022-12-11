"Денег на еду не останется, если греть дом": 80-летняя дочь фронтовика тихо замерзает в церковной сторожке на помпезной набережной

Александра Степановна Суворова - дочь фронтовика Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев едут автостопом от Калининграда до Владивостока. Они выехали 4 ноября, чтобы через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог увидеть, чем живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия.

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ВОТ ОНА — СЛАВА!

Одним лишь словом, одной фразой, водитель «КамАЗа» Игорь согрел мою простуженную душу.

- Завидую вам, - сообщил дальнобойщик из Питера.

Он полгода не был дома. Мается в «бермудском» треугольнике Сыктывкар-Киров-Пермь, словно пленник. Как и мы – надеется вырваться к Новому году домой.

- В молодости, - рассказывает, - была мечта: доехать на велосипеде из Ленинграда в Крым. И я рискнул. Пусть доехал только до севера Украины, но воспоминаний!!! (сладко зажмуривается) На всю жизнь! Мне мужики рассказывали – будто журналист какой-то на электричках доехал из Москвы до Владивостока…

- Я тоже такое слышал, – равнодушно киваю. - По-моему, их двое было.

- Точно. Вот же счастливые люди…

- Счастливые? – усмехаюсь.

Выдерживаю паузу. И. Барабанная дробь…

- Это я был. И мой друг по «Комсомолке» - Витя Гусейнов, – говорю величественно. – Шесть лет назад мы двинули на электричках с Курского вокзала…

- Как!!! – подскочил Игорь.

И тут чувствую. Бронзовею. Ваня Макеев рассказывал – на два дня Ворсобин превратился в политика. Бездельничал, учил всех жизни. (все-таки прав мой знакомый фермер-швейцарец из Тарусы - нельзя хвалить русских, с нашей больной самооценкой мы заваливаем работу совсем)

Но был для Экспедиции и бонус - Игорь, планировавший нас «сбросить» километрах пятидесяти от Перми, торжественно ввез великих путешественников в веселый город.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Да, Пермь всегда казалось веселой, даже безбашенной. Со времен фестиваля «Белые ночи» (в наши времена этот искрометный шабаш непременно бы запретили, предали анафеме, спалили из огнемета), когда город был отдан на культурное «растерзание» Марату Гельману (галеристу, признанному теперь иноагентом), чего тут только не было! Слетались – то ли черти, то ли ведьмы, то ли прогрессивные люди. Разноцветный интернационал, с барабанами, дредами. Фрики, панки, эмо, готы и прочья нечисть расползалась по городу. У местной администрации поселились Красные Человечки. Один из них взобрался на здание краевой Думы, сел на крышу и поднял руку вверх, за что-то голосуя. Причем Красный Человечек оскорбительно не имел головы.

Конечно, пермские депутаты намек поняли. В особенности – коммунисты (большевики наконец-то покраснели - от ярости). Да и местное правительство лихорадило от реформ. Чиновникам объявили, что отныне в их кабинетах не будет дверей. Вообще. В знак открытости перед народом. Один из вице-губернаторов торжественно снял свою дверь с петель и вынес на помойку…

Только когда спонсора Культурной революции губернатора Чиркунова сменили, Пермь успокоилась.

Но нет у революции конца…

По словам режиссера местного академического театра Бориса Мильграма (в те годы он служил министром культуры), пермяки чуточку, но изменились. Если на выездных спектаклях в Москве часть шокированных зрителей обычно бежит из зала, то в Перми – аншлаги. И получается, москвичи в современном искусстве по сравнению с пермяками – замшелые провинциалы.

Говорит Мильграм (пусть очень осторожно), что революции всегда заканчиваются, но не проходят бесследно. Что развитие общества циклично. И с горькой улыбкой добавляет – «правда, до следующей Культурной революции вряд ли удастся дожить».

Но и пермским губернаторам аукается гельмановское прошлое. Один из них к ужасу города, попытался демонтировать железную дорогу, по которой добиралась на работу добрая треть Перми. И этого губера, говорят, укусило чувство прекрасного. На месте «железки» он уже видел парки, сады, теннисные корты… А может – вот оно, чиркуновское проклятье! - «культурную столицу Европы».

Ко всеобщему облегчению, того губернатора тоже успели снять…

Но на этот раз веселую Пермь я не узнал.

Словно кто-то сверху сказал: загляни за красивые фасады, рискни.

Взял за руку и повел куда-то…

СУДЬБА ЗА ЗАБОРОМ

На телефон Экспедиции написала читательница из Твери, попросила связаться со своей пермской родственницей. Сухая строчка «проблемы с жильем». Звоню. Счастливый голос многолетней читательницы «Комсомолки». Александре Степановне 80 лет. Добрый, душевный человек.

Александра Степановна - добрый, душевный человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Как вы? Не болеете ли? Не мерзнете?»

О себе скупо. Мол, холодно дома. На кухне – плюс пять…

- Как это пять? – настораживаюсь. И застываю.

Обогреватель пенсионерка включает только время от времени Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нет воды, нет тепла. Из пенсии половина уходит на обогрев.

- Обогреватели я включаю только время от времени, - говорит. - Из-за напряжения розетки уже расплавились. Да и денег на еду не останется, если постоянно греть.

Из-за напряжения розетки уже расплавились Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Александра Степановна рассказывает о своем героическом отце, кавалере ордена Славы, парламентере на переговорах о капитуляции Рейхстага, когда отбили у немцев первый этаж…

А я просто не верил глазам! Такое нельзя забыть.

Отец Александры Степановны был парламентером на переговорах о капитуляции Рейхстага Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дочь фронтовика Александра Степановна Суворова замерзает в церковной сторожке на набережной Камы, в крохотном полуразрушенном домике. От пермского великолепия, от помпезной набережной лачуга отгорожена высоким забором.

У домика поставили высокий забор из профнастила, чтобы не осквернять величественный вид Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иначе нельзя. Иначе чувство прекрасного будет оскорблено. Иначе пострадает утонченный пермский вкус… И потому, когда набережную реставрировали, у домика поставили высокий забор из профнастила, чтобы не осквернять величественный вид Перми.

Церковная сторожка стоит на набережной Камы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом, согласитесь, и есть суть устроения городов российских. В центральную площадь, в улицу, в набережную вкладывается вся мощь. А лачужки Суворовых стыдливо прячутся «за забором», во дворах… Хотя помочь человеку – по масштабам России – легко. При условии – суметь его заметить. Увидеть с великолепной зияющей высоты.

От помпезной набережной лачуга отгорожена высоким забором Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К счастью, государство, оставив человека в беде, без воды, тепла посреди «европейского» города, непоследовательно. Оно все-таки присылает к пенсионерке соцработника.

Тот приносит Суворовой воду и продукты. Но на лекарства у Александры Степановной денег уже не хватает.

Соцработник здесь бывает - приносит воду и продукты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У меня на муравьиный спирт много уходит, я им руки протираю, чтобы отогреть, когда совсем мерзнут, – смущенно улыбается Александра Степановна. - Немного выручает садик возле дома, там еще мама посадила вишню и тернослив, я с веток собираю замороженные ягоды, и компот себе варю, чтобы витамины были.

Говорит, власти все-таки предлагали жилье, но не отдельное, а с подселением. Жить с чужими Суворова не захотела…

Папа всегда учил дочку не унывать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но бабушка не унывает.

- Папа меня в свое время учил не унывать, - говорит Александра Степановна. - Им-то на фронте тяжелее, наверное, приходилось. Мне бы печку наладить, да дров привезти. Мне бы только декабрь, январь, февраль да март как-нибудь продержаться. А в апреле, глядишь, потеплее станет.

Бабушка говорит, что ей бы только до апреля продержаться, а там потеплее станет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дочери фронтовика помогут

Журналисты «Комсомольской правды» довели до мэрии информацию о проблемах Александры Суворовой. На следующий же день к ней пришел глава районной администрации Александр Русанов.

В администрации пообещал помочь с ремонтом крыши Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пообещал помочь с ремонтом крыши и установить рядом с домом биотуалет, чтобы пермяки, гуляющие по набережной, не использовали в этом качестве газон рядом с домом. Также он предложил ей переехать на зиму в маневренный фонд и рассмотреть предложения о квартирах взамен старого дома, но переезжать женщина отказалась.

Женщине предложили на зиму переехать в маневренный фонд, но она отказалась Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Попросить утеплить окна, двери, стены и заштукатурить треснувший потолок старушка забыла, растерявшись от визита. А ей этого как-то не предложили. Но через час после прихода гостей, в ее окошко вновь постучали.

Растерявшись, старушка забыла попросить утеплить окна, двери, стены и заштукатурить треснувший потолок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я вышла на улицу, перед калиткой стоял молодой человек, - рассказала она. – Он мне молча протянул какую-то бумажку, поклонился, повернулся и ушел. Я не сразу разглядела, что это были целых 5 тысяч рублей. А я его даже не успела поблагодарить, так растерялась! Дай Бог ему здоровья! Я теперь смогу хотя бы почаще включать обогреватель, раз у меня теперь лишние деньги есть.

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