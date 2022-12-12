Вопрос дня: Какие еще секретные документы советской эпохи надо опубликовать? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ярослав Левин, исследователь истории спецслужб США:

- Было бы интересно посмотреть документы об успехах наших спецслужб в противостоянии с американцами. Например, про обмен нашего разведчика-нелегала Рудольфа Абеля. Но я не думаю, что это в ближайшие годы рассекретят.

Александр Закатов, директор канцелярии Российского императорского дома:

- Во все времена и эпохи есть документы, которые составляют государственную, военную тайну. Это залог безопасности государства. Но кроме них, исторические документы должны быть рассекречены все. Никогда правда никому не мешала. Мы должны знать, что было в нашей истории - и хорошее, и плохое. Только тогда мы сможем найти правильный путь.

Олег Сирота, фермер, бывший участник военных раскопок:

- Я бы рассекретил политдонесения. Там очень много интересного о том, как все происходило на фронте. Во времена моей юности это была не секретная информация, а потом ее засекретили. «Порочит честь и достоинство воинов Красной армии». Это же страшный бред. Это нужно рассекречивать, чтобы никто не придумывал себе, «как было на самом деле».

Александр Железняков, историк космонавтики:

- Есть некоторые интересные нюансы, касающиеся разработки лунной ракеты или наших нереализованных программ. Но в целом благодаря работе популяризаторов науки последних лет совсем черных дыр в той же космонавтике, наверное, не осталось.

Дмитрий «Гоблин» Пучков, блогер, радиоведущий:

- Лично меня интересуют архивы, посвященные Великой Отечественной войне. В том числе - документы по части борьбы с бандеровским подпольем, что касается репрессий. Вранья мы за тридцать лет наслушались - выше головы, а вот наука до этого все никак не доберется, потому что все закрыто.

Егор, читатель KP.RU:

- В сети много рассказов о катастрофах в Советском Союзе: то поезд с детьми загорелся, то еще что-то. Сегодня-то чего уже хранить эти тайны? Раскройте детали.

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