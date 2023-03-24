Военная спецоперация на Украине 24 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Есть основания полагать, что в ближайшие месяцы линия соприкосновения постепенно будет двигаться в сторону от Донецка Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 марта 2023 года.

Российские силы отразили в Запорожской области две попытки прорыва Вооруженных сил Украины за последние пять дней, рассказал представитель добровольческого батальона «Шторм Осетия».

Есть основания полагать, что в ближайшие месяцы линия соприкосновения постепенно будет двигаться в сторону от Донецка, а также появятся оптимальные условия для наступления российских войск, считает военкор KP.RU Александр Коц.

Российские истребители уничтожили украинский Су-24 в Харьковской области. Средства ПВО сбили за сутки рять ракет РСЗО HIMARS и уничтожили 16 беспилотников ВСУ.

«Даже не успел выстрелить». Боец ВСУ рассказал о своем пленении спецназом «Ахмат». Подробности здесь на KP.RU.

Украинская армия сосредоточила более 80 тысяч военных вокруг Артемовска. Об этом 23 марта сообщил российский бизнесмен Евгений Пригожин.