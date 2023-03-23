Пригожин заявил о сосредоточении более 80 тысяч бойцов ВСУ вокруг Артемовска

Российские военные готовы к контрнаступлению ВСУ Фото: Александр КОЦ

Украинская армия сосредоточила более 80 тысяч военных вокруг Артемовска. Об этом 23 марта сообщил российский бизнесмен Евгений Пригожин в своем телеграм-канале.

“На сегодняшний день противник сосредоточил группировку в 80 с лишним тысяч вокруг Бахмута” – сказал Пригожин. С помощью этой группировки, по мнению бизнесмена, Киев может попытаться пойти на Белгород, либо на Валуйки через линию Сватово - Кременная.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассмотрел возможные сценарии контрнаступления ВСУ и выяснил, насколько российские военные к нему готовы. По его словам, в ходе недавних “разведок боем” ВСУ на Запорожском направлении бойцы ВС РФ не только показали готовность к любым внезапным атакам, но и проявили настоящий “боевой азарт” и почувствовали вкус победы.

Напомним, один из командующих ВСУ заявлял о скором наступлении Киева в районе Артемовска. Многие эксперты, а также президент Зеленский признают, что потеря Артемовска разрушит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.