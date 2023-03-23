“Даже не успел выстрелить”. Боец ВСУ рассказал о своем пленении спецназом “Ахмат”

Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен Фото: REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал видео с военным ВСУ, которого взял в плен спецназ “Ахмат”. На кадрах боец, отвечая на вопросы командира спецназа “Ахмат” Апти Алаудинова, рассказал, что даже не успел выстрелить.

“Даже не успел выстрелить, гранатами закидали, все поразрывало” – сказал военный.

Командир “Ахмата” Алаудинов сообщил, что в данный момент боец был отправлен на лечение, после которого он пополнит списки военнопленных для обмена.

Напомним, с начала марта, по словам командира Алаудинова, Киев отправляет на передовую в Артемовск “те силы и средства, которые не жалко” украинскому командованию, что привело к росту числа плененных военных украинской армии.

Также сайт KP.RU недавно приводил слова другого плененного солдата из 53 бригады ВСУ из-под Авдеевки. По его словам, бойцов отправляют на линию соприкосновения после нескольких дней подготовки, и угрожают расстрелять в случае ухода с назначенных позиций.