Российские силы отразили две попытки прорыва ВСУ в Запорожье за пять дней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские силы отразили в Запорожской области две попытки прорыва Вооруженных сил Украины за последние пять дней, рассказал представитель добровольческого батальона «Шторм Осетия».

«За последние пять дней были две попытки прорыва – в Ореховском и Пологовском районах. Обе были отбиты. Первая – силами тактической группы при поддержке пехоты, вторая – силами бронегруппы с количеством десятка и более техники», – сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам российского бойца, авиация и артиллерия работает на Запорожском направлении регулярно, и по всем разведанным целям снаряды прилетают в течение нескольких минут.

Напомним, на прошлой неделе российские военные отразили атаку украинских войск территориальной обороны в Запорожской области.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать в Пологовском районе региона. По его словам, с середины февраля украинские войска возводят укрепрайоны и концентрируются у границ Запорожья.