Продолжение «Пальмы», ретро-детектив про Фиделя Кастро и фильм «Руслан и Людмила»: Продюсер «Ликвидации» сообщил о новых проектах

Кадр из фильма "Пальма 2" Александра Домогарова-младшего.

Чем быстрее зритель выходит из зимней спячки, тем чаще крупные продюсеры прикармливают аудиторию большими презентациями. В свежем интервью «Ведомостям» руководитель компании «Марс Медиа» («Великая», «Чики», «Шторм», «Т-34», «Пальма» и др.) Рубен Дишдишян раскрыл подробности сразу нескольких проектов и признался, что все международные кинофестивали, на которые отправляла заявку его компания, отказали в показе.

ПРО «ПАЛЬМУ-2»

«Пальма» окупилась в российском кинопрокате. Успешные результаты фильм показал также в прокате в Японии, собрав [при бюджете в 110 миллионов рублей] более 963 тысячи долларов (73,7 миллиона рублей), и в Китае – 1 миллион долларов (76,5 миллиона рублей). Также были большие зарубежные продажи на ТВ, интернет-платформы и другие виды прав: на сегодня они составляют порядка 900 тысяч долларов (68,9 миллиона рублей). Летом начнутся съемки, мы пока в процессе подготовки. Но уже сейчас понятно, что вторая часть будет существенно дороже первой. По сценарию у собаки появляется друг – медвежонок. И это уже история и наших героев – Виктора Добронравова, Владимира Ильина, Леонида Басова, Валерии Федорович, Евгении Дмитриевой, Игоря Хрипунова и овчарки Пальмы с медвежонком Мансуром»

ПРО БЮДЖЕТЫ

«Наша задача – делать два-три больших зрительских проекта в год, три-четыре среднебюджетных и несколько авторских. Мне кажется, что сейчас стоит увеличить производство в нише среднебюджетных фильмов. И поаккуратнее быть с большими дорогими проектами. Если говорить про дебютное кино – 50–100 млн руб. 100–300 млн руб. – среднебюджетное. И все, что выше 300 млн, – высокобюджетное»

ПРО НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

«У нас в разработке «Руслан и Людмила», «Хозяйка Медной горы», «Пепел» (история времен Гражданской войны, сценарист — Алексей Сидоров). Также работаем над фильмом «Нулевой отдел» и делаем «Снежную королеву» с автором Дашей Грацевич. «Нулевой отдел» — отличная ретро-история. Про то, как обычного советского человека отправляют на Кубу. Там он должен стать наживкой для поимки его родственника, готовящего покушение на Фиделя Кастро. Это комедийный боевик, залихватский, в духе Джеймса Бонда».