Влияние СВО на страну и запрет иноагентам зарабатывать в России: главное из интервью Медведева российским СМИ

На острые вопросы Дмитрий Анатольевич дает не менее острые ответы. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Недавнее большое интервью зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева журналистам ведущих отечественных СМИ продолжает оставаться в центре внимания российского общества. На острые вопросы Дмитрий Анатольевич дает не менее острые ответы.

Много вопросов вызывают, например, лица, признанные в России иностранными агентами. Не секрет, что многие из них, в период нахождения в фаворе открыли в России свои бизнес-структуры, которые обеспечивают им безбедную жизнь за рубежом, будучи связанные контрактами с госструктурами и получая государственное финансирование.

- Это просто абсолютно безнравственное дело, резюмировал свой ответ на этот вопрос Медведев.

- Что касается тех, кто живёт там, но получает деньги из источников в России, да ещё и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших Вооружённых сил – вот это действительно и аморально, и недопустимо. Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России, - дал он более подробный ответ на этот вопрос.

Но здесь много вопросов не только к самим иноагентам, но и к тем, кто всячески помогает им финансами из России, как, например, в случае с писателем Борисом Акуниным* (псевдоним иноагента Григория Чхартишвили).

- Есть всякие граждане, не хочу их специально упоминать, но просто в голове крутится пример, там какой-нибудь Акунин*, да? Он талантливый писатель. Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию, соответственно, проклинает наши вооружённые силы и ребят, которые сражаются. В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам, - привел пример зампред Совбеза и не смог скрыть удивления, почему экранизируют лишь книги Акунина, когда "полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий". - Появляется – вот я посмотрел недавно, я сам фильм не смотрел, конечно, – очередная версия этого "Азазеля". Четвёртый раз поставили. Спрашивается, зачем? Ну закажите подобную антиутопию кому-то. Значит, нет, нужно деньги давать ему. Вот, значит, не должно быть такого. Живёшь там – живи, хочешь гадости говорить – говори. Но деньги в России получать нельзя.

Отдельной темой стали армия и проведение Специальной военной операции и ее влияние на страну.

- На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте, ответил Медведев на вопрос, что лучше: контрактная армия или по призыву, и как на его точку зрения повлияла СВО. - Второе: безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий. Третье: наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены - это не менее 1,5 млн человек.

Кстати, в декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что численность Вооруженных сил предлагается увеличить до 1,5 млн человек, в том числе 695 тыс. из них должны быть контрактниками.

В целом, как считает зампред Совбеза России, государство за последние годы стало сильнее, что позволило стране развиваться, "как следует заявлять о себе" и сохранять свою территориальную целостность. Что же касается СВО, то, по мнению Медведева, она обнажила некоторые проблемы в стране.

- Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова. Технологическая составляющая тоже не в полной мере готова, — пояснил Дмитрий Анатольевич и упомянул тут проблемы в работе военных комиссариатов (военкоматов) в России. - Те же самые военкоматы: ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора их привести в чувство. Я недавно ездил в Петербург, смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается. Надеюсь, что это будет удобно для всех, в том числе для призывников и для контрактников.

- На самом деле какие-то проблемы можно решать быстро, какие-то быстро не решаются, резюмировал Медведев и подытожил. - Жизнь есть жизнь.

*Признан в РФ иноагентом