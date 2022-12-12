Вероломно сбежавший с «Ледникового периода» Милохин посвятил оскорбительную песенку Первому каналу

Фото: Первый канал

«КП» давно следила за странным поведением блогера Дани Милохина, которого пригласили в шоу «Ледниковый период» поднимать рейтинги, чтобы среди молодой аудитории. Один раз он проговорился, что чуть не сбежал с проекта в прошлом году — мол, тренировки трудные, нужно много пахать. Второй раз уже в текущем году опять заговорил о том, что все дается слишком тяжело, и мысли о побеге снова посещали. А с третьего раза все же покинул проект, поставив организаторов перед фактом по-молодежному: при помощи СМС.

После Милохин выдумал какие-то «черные списки» на ТВ, в которые якобы попал после того, как улетел в Дубай. Ну, а теперь — новый закидон. Никак не в состоянии забыть уникальный опыт съемок в «Ледниковом периоде», Даня решил по-школьному отомстить: записал обидный трек про Первый канал. В песенке «Изи на» (одновременно и зашифрованное послание на три буквы, где вместо «д» стоит «з», и посыл про easy — «легкий» исход) он делает то, что должен был совершить сразу после побега — объясняется за эксцентричный поступок.

«В рот **** ваш Первый канал,

Я до сих пор не знаю, как туда я попал.

Дико затусил вместе с Николаем

И не заметил, как башкой на дно ныряю».

Николай — тот самый скандальный блогер Некоглай, которого со свистом депортировали из России за издевательство над русскими военными. Видимо, во время веселых вечеринок с ним Милохин и решил принять предложение от Ильи Авербуха, который, как известно, даже лично приезжал в гости к блогеру, чтобы уговорить его прийти в «Ледниковый период».

Так Даня пытается по-детски оправдаться перед юной аудиторией, в которой любая связь с федеральным ТВ считается «зашкваром» (публичным позором). Упрекая Первый в том, что его биографии посвящали часовые эфиры, Милохин игнорирует тот факт, что именно такая раскрутка — подробности биографии, отношения с матерью и братом, детский дом, аналогии с Юрой Шатуновым и другие ходы, придуманные продюсерами телешоу для усугубления слезодавильного эффекта, — и придала ему всероссийскую известность.

Фото: Первый канал

Теперь по сути кинувший Первый канал посреди съемок тиктокер старается выглядеть жертвой, на которой безвозмездно собирали трафик. Некоторые строчки и вовсе заставляют усомниться, что парню уже 21 год. Настолько наивными и смешными они выглядят:

«Я всегда был честен со всеми, многих это бесило.

Я шел на «Лед» и говорил, что в тачке мало бензина.

Женька, я love тебя, хоть ты меня и не простила,

Но согласись: ты и я на льду — это было красиво»

Фото: Первый канал

В финале композиции блогер повторяет замысловатый припев: «изи на, изи на, я отдохнул в Дубае, а потом в ЛА (Лос-Анджелес)» и навсегда прощается с российским телевидением. Интересно, на сколько хватит взбалмошного и капризного Дани, не привыкшего держать слово и соблюдать договоренности.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 18.20