«Горжусь сыном!»: Мать 10-летнего Феди, спасшего двух девочек из-под огня автоматов, рассказала о награде от Владимира Путина

Федя награжден президентом России Фото: СОЦСЕТИ

10-летнего героя Федю из Брянской области, спасшиего двух девочек во время нападения украинских диверсантов, наградил Владимир Путин. Мальчик удостоен медали «За отвагу». Как говорится в указе президента, ребенок получил награду за "мужество и самоотверженность". Во время нападения диверсантов Федя получил пулевое ранение. Сейчас ребенка уже выписали из больницы, а власти подарили его семье новый дом. Новость о награждении застала родных Феди врасплох.

- Нам еще не сообщали, я только от вас это слышу, - призналась KP.RU мать Феди Рая. - Будем ждать, когда нам официально сообщат. Федя тоже пока не знает, он на процедурах. Мы очень рады, я горжусь своим сыном! Думаю, Федя очень хотел бы встретиться с президентом. Он был бы очень рад.

Так Федю встречали после выписки из больницы Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Федя со своей семьей уже переехал в новый дом, мальчик находится на реабилитации.

- Нам бесплатно дали путевку в санаторий, - улыбается Рая. - Феде здесь нравится. Теперь у него все хорошо!

Ранее родственники Феди признавались KP.RU, что на героизм мальчика вдохновили подвиги его мобилизованных братьев.

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