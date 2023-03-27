Инопланетный корабль-матка "рожает" космические корабли под видом метеоритов: НЛО следит за Землей с 1950 года

Таким на самом деле мог выглядеть инопланетный корабль- матка Оумуамуа.

Старые знакомые

«Существует вероятность того, что внеземные корабли-матки и зонды меньшего размера могут посещать планеты Солнечной системы» - эти слова из доклада, который подготовили «главный уфолог Пентагона» Шон Киркпатрик и астрофизик из Гарварда Абрахам Лёб, воодушевили уфологов по всему миру. Они стали искать и находить им подтверждения – в дополнения к тем, которые привели авторы доклада.

Напомню, Шон Киркпатрик недавно возглавил AARO - Управление по всеобъемлющему изучению аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office), созданное при американском военном ведомстве. Уполномочен властями выяснить, что за таинственные визитеры появляются в небе США – стремительные, неуловимые, совершенно непонятные и угрожающие национальной безопасности.

Корабль-матка из «Голубой книги», сфотографированный над Нью Йорком в 1950 году.

Абрахам Лёб, который возглавляет кафедру астрономии в Гарвардскои университете, снискал всемирную известность, доказывая, что Оумуамуа – гигантский цилиндр длиной 400 метров, замеченный в Солнечной системе в 2017 году, это инопланетный космический корабль. И так называемый «метеорит» - небольшой объект, упавший в Тихий океан в 2014 году, по мнению Лёба, тоже был снаряжен представителями внеземного разума.

В совместном докладе ученые признают, что Оумуамуа мог быть кораблем-маткой, а «метеорит» - одним из разведывательных автоматических зондов, который тот выпускал, прибыв в Солнечную систему. Соответственно, зондами могут быть и те НЛО, которые попадали в поле зрения пилотов ВВС США. Похоже, что идеи Лёба возобладали – сначала среди «уполномоченных всеобъемлющих исследователей аномалий», а теперь и среди рядовых уфологов.

На днях энтузиасты выложили в сеть снимки, добытые из рассекреченных несколько лет назад файлов прежде секретного проекта Пентагона «Голубая книга». Их – файлов - более 100 тысяч, относящихся к наблюдениям НЛО или Неопознанных Воздушных Явлений (Unidentified Aerial Phenomena – UAP), согласно новой терминологии.

На снимках – корабль матка, сфотографированный неким анонимным автором над Нью Йорком 20 марта 1950 года. В кадр - рядом с кораблем – попали 10 гораздо более мелких объектов. Похоже, те самые зонды, которые он десантировал.

Выходит, Оумуамуа – не единственный корабль-матка. Были и другие. До него. Равно, как и зонды. В океан упал не последний. Если, конечно, фото, не поддельные. Каким, к примеру, выглядит снимок огромного металлического цилиндра, якобы сфотографированного с борта гражданского самолета – слишком уж он четкий.

НЛО цилиндрической формы получился подозрительно четким.

Советский след

Корабли-матки над СССР почему-то не появлялись – про такое нет даже баек. Хотя бы несерьезных. А вот исследовательские зонды, похоже, прилетали. По крайней мере в советской уфологии подробнейшим образом задокументированы, как минимум, два «неопознанных воздушных явления», вызвавших пристальное внимание общественности. Со временем они стали широко известны. Чуть ли не на весь мир. В обоих случаях участвовали некие загадочные визитеры.

Зимой 1986 года в сопку Известковая, расположенную близ поселка Дальнегорский в Приморском крае, врезался некий ярко светящийся объект – вроде бы шар. Этот случай получил название «Происшествие на высоте 611».

Был взрыв, пожар, но объект каким-то образом не разрушился. С нескольких попыток он взлетел, оставив после себя множество микроскопических деталей - сеточек, капелек, спиралек.

«Условия образования и подобные материалы современной науке неизвестны», - записано в заключении, выданном учеными.

Место в Тихом океане, куда отправится экспедиция искать утонувший зонд инопланетян.

Второй визит состоялся гораздо раньше – весной 1961 года. Он известен, как «Тайна Корбозера». Советские уфологи, включая отца-основателя этой области знаний, Феликса Зигеля, пытались разобраться – выезжали на местность после представителей властей. Но не разобрались – ни одни, ни другие. Лишь подивились сучившемуся у водоема в глуши Ленинградской области у водоема, который местные жители называли Корбозеро.

Рядом с берегом образовалась огромная яма – будто воронка от взрыва или стремительного падения чего-то. Вроде метеорита. Размеры: 27 метров в длину, 15 – в ширину, 3 в глубину.

Яму обнаружил лесник. И как рассказал: «вечером ее не было, а с утра уже была». Доложил «куда следует», добравшись до ближайшего леспромхоза. Из Ленинграда прибыли военные и представители КГБ - с водолазами и саперами. Никаких осколков и следов взрывчатых веществ не нашли – ни в самой яме, ни рядом.

Заметили, что от ямы по дну озера тянется след протяженностью около 20 метров, заканчивается полутораметровым валиком грунта и выглядит так, как если бы об дно тормозил какой-то цилиндр.

И совсем уж странное: куски льда с одной стороны окрашены в зеленый цвет.

Официальных заключений сделано не было – отчет «властей» содержал лишь подробной описание ямы. А вот у одного из саперов, который принимал участи в экспедиции и потом стал уфологом, сложилось впечатление, что в Корбозеро упал некий объект - вырвал несколько тысяч кубометров мерзлого грунта, попахал дно, непонятно чем окрасил лед, а потом вертикально взлетел.

Зонды инопланетян оказались на редкость прочными.

Астероид, нагревшись, мог испускать струи, которые и отклоняли траекторию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Оумуамуа может быть совсем не тем, за кого себя выдает

Идеи астрофизика Лёба и примкнувшего к нему Киркпатрика - директора Управление по всеобъемлющему изучению аномалий многие ученые, мягко говоря, не разделяют. Согласно их традиционному мнению, Оумуамуа – это все-таки астероид. Да, межзвездный. Да, необычной – очень вытянутой - формы. Но с вполне объяснимым поведением.

Оумуамуа ускорялся, менял траекторию – эти странности, включая, конечно, цилиндрическую формы и дали основание считать его космическим кораблем.

Сторонники разумного происхождения объекта погорячились, - доказывают астрохимик Дженнифер Бергнер (Jennifer Bergner) из Калифорнийского университета (University of California) и Дэррил Селигман (Darryl Seligman) из Корнельского университета (Cornell University) в журнале Nature.

По мнению ученых, и астероиды могут маневрировать, испуская реактивные струи, под действием Солнечных лучей. Оумуамуа выбрасывал пар и молекулярный водорода - вешества, которые выделялись из льда, входившего в его состав.

В «сигару» могли слипнутся множество мелких объектов.

Объяснение необычной формы астероида еще три года назад предложили исследователи из Академии наук Китая (Chinese Academy of Sciences) и Калифорнийского университета (University of California, Santa Cruz).

Оумуамуа могли «растянуть» гравитационные силы в тот момент, когда он пролетал рядом с каким-нибудь массивным телом – черной дырой, звездой или даже крупной планетой. Объект частично расплавился и разрушился на множество фрагментов. Они полетели дальше уже в виде вытянутой группы. Через какое-то время осколки слиплись, остыли, образовав глыбу сигарообразной формы.

Вот только считать Оумуамуа космическим кораблем все же интереснее. Хотя верить в такое непросто.

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