Лайма Вайкуле о раке: "Я проходила химиотерапию, радиацию"

Лайма Вайкуле.

Лайма Вайкуле честно рассказала об онкологии. В 2022 году появлялись слухи, что звезда столкнулась с рецидивом болезни. Сплетни она не комментировала. Лишь просила молиться за ее здоровье. Известно, что впервые ей диагностировали рак груди в начале 90-х. И вот на днях вокалистка раскрыла детали недуга.

Лайма Вайкуле откровенно рассказала о раке. "Я проходила химиотерапию, радиацию. Многим знакомым, когда они говорили, мол, прекращаю, не могу, - твердила: «Это закончится, и потом все будет хорошо, надо просто это пережить»", - сообщила она на YouTube-канале "И грянул Грэм".

По ее словам, борьба с болезнью ее сильно изменила. "Я стала другим человеком. Однажды утром я проснулась и подумала: «Господи, если мне некому будет помогать, то я не понимаю, для чего я живу. А ведь раньше Земля крутилась вокруг меня»", - поделилась блондинка.

Когда она впервые услышала свой страшный диагноз, то ей казалось, что это не с ней происходит. Вайкуле призналась, что справиться с онкологией ей помогло не только лечение, но и поддержка близких. Она изменила к ним отношение, стала больше уделять внимания.

"В 30 лет мы думаем, что бессмертны и не предполагаем, что может что-то случиться. Я не видела, как стареет моя мама, как умирают мои собаки, как появляются дети у моих сестер, как племянники растут", - поведала она.

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