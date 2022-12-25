Оскандалившаяся Вайкуле обратилась к россиянам

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лайма Вайкуле впервые после громкого скандала публично обратилась к россиянам. В начале декабря певица объявила себя "кормилецей" СССР. По ее словам, она "содержала филармонии, содержала Советский Союз". Эти заявления вызвали волну возмущения.

Лайма Вайкуле удивила россиян. Певица в последнее время регулярно оказывается в центре скандалов. Все началось с ее негативных высказываний в адрес России. Затем вокалистка и вовсе объявила о том, что именно она обеспечивала благосостояние Советского Союза. Однако спустя месяц исполнительница "Вернисажа" неожиданно пошла на попятную.

Знаменитость записала рождественское послание. Она пожелала россиянам счастливого Рождества.

"Дорогие друзья, коллеги! Всех, кого я люблю, или кого я не очень люблю. Всех, кто любит меня - я вас всех поздравляю с Рождеством! После Рождества пусть ваши дни будут белыми, чистыми, светлыми, солнечными. Одним словом, я вас всех очень люблю и поздравляю. Будьте здоровы", - обратилась она к народу на русском языке.

Отметим, с момента начала спецоперации России на Украине 68-летняя Лайма отвернулась от России. Россияне не понимают, как вокалистка может так плохо относиться к стране, в которой сделала свою блистательную карьеру. Подобные обвинения знаменитости порядком надоели. Потому она в одном из интервью возьми, да и скажи: "Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу. Она содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить".