Стало известно о горе в семье Анастасии Заворотнюк

Родственники звезды экрана скрывают от поклонников любые подробности болезни и лечения Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк была замужем трижды. Лишь с Петром Чернышевым актриса обрела личное счастье. Но в 2018 году семья столкнулась с бедой. Артистке диагностировали опухоль мозга. Родственники звезды экрана скрывают от поклонников любые подробности болезни и лечения. На днях семейные тайны Заворотнюк раскрыл ее первый муж Олаф Шварцкопф.

Анастасия Заворотнюк почти четыре года борется с опухолью мозга. О ее состоянии нет никакой информации.

"Я не знаю как сейчас чувствует себя Настя, мы давно не общаемся, - признался первый муж актрисы Олаф Шварцкопф. - Последний раз я ее видел в 1995 году в Таганском ЗАГСе Москвы, где мы разводились".

Мужчина не скрывает, что хотел бы поддержать актрису в период болезни. "Насте ведь нужно было регулярно проходить различные обследования и тщательно подумать перед тем, как прибегать к процедуре ЭКО. Я так говорю, потому что знаю, что в возникновении рака играет роль и генетика, а у Насти дедушка боролся с онкологией. У него были жуткие боли, он не выдержал мучений и покончил с собой", - цитирует его PROзвезд.

Стоит отметить, что Анастасия скрылась ото всех в загородном доме и общается лишь с близкими родственниками: детьми, мамой и мужем Петром Чернышевым. О здоровье артистки семья не рассказывает, только изредка ее дочь Анна делится с подписчиками, что мама сильно болеет, и просит помолиться за нее.

Сама Анна уехала из России сначала в Баку, а теперь в Дубай. "Должны переехать в Дубай. Сейчас занимаемся поиском квартиры. Почему решила туда? А почему бы и нет? Там солнышко, море", - ответила она на вопросы подписчиков.

26-летняя девушка вышла замуж. В ОАЭ они едут из-за работы супруга Анны. "Я хочу, чтобы в Дубае у нас все сложилось", - призналась Анна.