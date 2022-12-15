Как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ: опубликована простая таблица симптомов

В этом году гуляет несколько вирусов Фото: Мария ЛЕНЦ

По сравнению с предыдущей неделей, количество гриппующих все растет и растет. По данным Роспотребнадзора их стало больше на треть. Но цифра растет каждый день. Врачи говорят: очень важно сразу сообразить, чем именно вы больны. Лекарства от ковида вовсе не те, что лекарства от гриппа, говорила в эфире Радио КП глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Конечно, самый хороший совет – бежать к врачу, но жизнь богата. А если вы в деревне, куда врачи не ездят, а самому тащиться сил нет? Или просто местная поликлиника «легла»? Неплохо бы научиться самим отличать, что из сезонного коктейля вирусов подцепили именно вы. Но дальше, конечно, только квалифицированная помощь – и никакого самолечения.

1. Грипп — всегда внезапно.

В этом году гуляет несколько вирусов, но основной - «свиной» H1N1. Именно он в 2009 году спровоцировал пандемию, поражая малышей и пожилых людей.

* Резкий подъем температуры (до 40С). Может держаться от 3 до 7 дней.

* Боль, ломота в мышцах.

* Слабость, озноб.

* Головная боль.

* Кашель, порой очень сильный.

* Редко другие симптомы ОРВИ (насморк, чихание боль в горле).

2. ОРВИ — много насморка из ничего.

Вирусных инфекций очень много, вызывают их различные вирусы, и симптомы могут отличаться. Например, риновирусы награждают сильным насморком, аденовирусы — сильной болью в горле, РС-вирусы взывают кашель.

Но все же основные симптомы ОРВИ похожи.

* Начинается обычно медленно — с першения в горле или легкой заложенности носа, покашливания.

* Чихание.

* Симптомы нарастают с каждым днем, может присоединиться небольшая (врачи говорят «субфебрильная») температура — до 38С.

* Головная боль, боль в мышцах — редко, только если высокая температура.

3. Респираторно-синцитиальный вирус — опасен для детей.

Выделим его отдельно из ОРВИ, потому что в этом году он разгулялся в Америке и Европе, да и у нас в структуре вирусов на втором месте после риновирусов.

* Всегда внезапное начало.

* Невысокая температура (до 38С)

* Постоянный сухой кашель, сначала в виде подкашливаний, потом все сильнее, часто с мучительными приступами.

* Редко — насморк, боль в горле.

4. Коронавирус — сейчас почти неотличим от ОРВИ

Врачи уже включают его в картину сезонных вирусов, ведь симптомы стали очень похожи на стандартное ОРВИ, просто все они вперемешку и смазаны, то есть не понимаешь что сильнее мучает:

* Слабость, головные боли.

* Ломота в мышцах и суставах.

* Заложенность носа, насморк, чихание.

* Першение в горле, кашель.

* Иногда невысокая (до 38С) температура.

* Редко: высокая температура, сильный кашель, потеря обоняния и осязания.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ВАЖНО

Когда обязательно вызывать врача

Минздрав выпустил памятку, в которой рекомендует лечиться на дому, если симптомы не вызывают опасения. Но перечислил важные, при которых вызов «скорой» необходим:

- Нехватка воздуха или затрудненное дыхание.

- Сильная ломота в теле, любые серьезные боли или чувство тяжести в груди или в животе.

- Внезапное головокружение, спутанность сознания.

- Сильная или устойчивая рвота.

- «Вторая волна» болезни когда спустя неделю-полторы опять подскочила температура, усилился кашель. Это сигнал возможных осложнений.

КСТАТИ

Минздрав США выпустил таблицу быстрой диагностики. Доктор и блогер Анча Баранова оценила ее как «бесполезную», но нам показалось, что зерно здравого смысла в ней есть. По крайней мере, она простая и ясная. Перевели ее для вас, пользуйтесь!