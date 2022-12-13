"Это не просто грипп": Косящий всех штамм - самый опасный из существующих

Мы не стали доверять диванным экспертам. И пригласили в студию Радио «Комсомольская правда» главу Роспотребнадзора Анну Попову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сети стали появляться все больше слухов, что новый штамм гриппа, который сейчас гуляет по стране, буквально «стирает» иммунитет и человек остается беззащитным от другой заразы. Якобы «обнуление» происходит настолько кардинально, что даже от ветрянки организм уже не в состоянии защититься.

Мы не стали доверять диванным экспертам. И пригласили в студию Радио «Комсомольская правда» главу Роспотребнадзора Анну Попову. Ну где еще, если не у главного государственного санитарного врача получить самую точную информацию?

- Фейки нашего городка, - успокоила Анна Юрьевна добрую половину редакции. - Ничего такого, чтобы меняло сознание и иммунитет, нет. Но это не просто грипп. Наверное, он самый опасный из всех, которые мы знаем сегодня.

Что же время глава Роспотребнадзора отметила, что паники быть не должно. «Мы знаем, как от него спастись, знаем, как защититься, как лечиться», - отметила Попова. А вот слушать диванных экспертов не надо:

- У нас много специалистов, которые, имеют смелость давать советы и оценки, не имея на это оснований. Это большая беда.

В ближайшее время выйдет инструкция Минздрава, как лечить коронавирус и дифференцировать грипп. Это важный момент, отметила Анна Попова. Дело в том, что лечение гриппа и лечение коронавируса ведутся прямо противоположными по действию лекарствами. И если перепутать диагноз можно нанести вред больному.

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