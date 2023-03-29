83% россиян опасаются есть в кафе и ресторанах

Большинство опрошенных стараются выбирать только проверенные заведения или питаться дома Фото: Shutterstock

В Роскачестве провели проверку и выяснили, что в 40% роллов «Филадельфия» в России обнаружена кишечная палочка вне зависимости от ресторана. Многих россиян такая новость насторожила, однако оказалось, что люди уже были начеку. Результаты опроса сайта KP.RU показали, что большая часть населения и так старается есть только в проверенных заведениях или вообще предпочитает домашнюю еду.

Так, 29% россиян признаются, что стараются избегать кафе, ресторанов и уж тем более непроверенных точек общепита. По их словам, домашняя еда намного вкуснее, и точно не принесет вреда здоровью.

«Надо есть дома - общепиту никакого доверия», - говорит участник опроса.

«Лучшая еда - домашняя. И только в этом случае знаешь, из чего она приготовлена», - соглашается другая.

«Предпочитаю домашнюю еду, а в кафе беру только кофе и пирожное», - делится третья.

Каждый пятый опрошенный добавил, что в кафе и ресторанах, конечно, ест, но только в проверенных. Никаких экспериментов в этом случае не допускается, ведь в новом незнакомом месте можно и отравиться, говорят респонденты.

11% также добавили, что едят в заведениях с хорошей репутацией. Если название ресторана или сетевого кафе на слуху, оно существует уже давно, то почему бы там не пообедать – риски минимальны, уверены участники исследования.

А вот 13% говорят, что простую еду, как пельмени или пироги, не боятся брать и в заведениях общепита, но стараются избегать экзотические блюда и иностранную кухню, к примеру, те же суши, у них не вызывают доверия. «Щи да каша – еда наша» - вот принцип, которому следуют ответившие.

9% выступают против фастфуда. Особенно, если чебуреки и шаурма продаются не в популярных сетевых кафе, а в неприметных ларьках. Россияне уверены, что таких мест лучше избегать и организм скажет «спасибо».

И только 17% россиян говорят, что не боятся есть в уличных заведениях, готовы пообедать в любом кафе, взять пирожок в любом ларьке и не задумываются, в каких условиях готовится здесь еда, насколько она качественная, соблюдаются ли здесь санитарные нормы. Да, участники опроса признают, что всякое случается, можно и отравиться, от этого нельзя быть застрахованным, но, как правило, они об этом не заботятся и едят, где придется.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,4 тысячи человек