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29 марта 2023 15:15

83% россиян опасаются есть в кафе и ресторанах

Большинство опрошенных стараются выбирать только проверенные заведения или питаться дома
Кристина СОБОЛЕВА
Большинство опрошенных стараются выбирать только проверенные заведения или питаться дома

Большинство опрошенных стараются выбирать только проверенные заведения или питаться дома

Фото: Shutterstock

В Роскачестве провели проверку и выяснили, что в 40% роллов «Филадельфия» в России обнаружена кишечная палочка вне зависимости от ресторана. Многих россиян такая новость насторожила, однако оказалось, что люди уже были начеку. Результаты опроса сайта KP.RU показали, что большая часть населения и так старается есть только в проверенных заведениях или вообще предпочитает домашнюю еду.

Так, 29% россиян признаются, что стараются избегать кафе, ресторанов и уж тем более непроверенных точек общепита. По их словам, домашняя еда намного вкуснее, и точно не принесет вреда здоровью.

«Надо есть дома - общепиту никакого доверия», - говорит участник опроса.

«Лучшая еда - домашняя. И только в этом случае знаешь, из чего она приготовлена», - соглашается другая.

«Предпочитаю домашнюю еду, а в кафе беру только кофе и пирожное», - делится третья.

Каждый пятый опрошенный добавил, что в кафе и ресторанах, конечно, ест, но только в проверенных. Никаких экспериментов в этом случае не допускается, ведь в новом незнакомом месте можно и отравиться, говорят респонденты.

11% также добавили, что едят в заведениях с хорошей репутацией. Если название ресторана или сетевого кафе на слуху, оно существует уже давно, то почему бы там не пообедать – риски минимальны, уверены участники исследования.

А вот 13% говорят, что простую еду, как пельмени или пироги, не боятся брать и в заведениях общепита, но стараются избегать экзотические блюда и иностранную кухню, к примеру, те же суши, у них не вызывают доверия. «Щи да каша – еда наша» - вот принцип, которому следуют ответившие.

9% выступают против фастфуда. Особенно, если чебуреки и шаурма продаются не в популярных сетевых кафе, а в неприметных ларьках. Россияне уверены, что таких мест лучше избегать и организм скажет «спасибо».

И только 17% россиян говорят, что не боятся есть в уличных заведениях, готовы пообедать в любом кафе, взять пирожок в любом ларьке и не задумываются, в каких условиях готовится здесь еда, насколько она качественная, соблюдаются ли здесь санитарные нормы. Да, участники опроса признают, что всякое случается, можно и отравиться, от этого нельзя быть застрахованным, но, как правило, они об этом не заботятся и едят, где придется.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,4 тысячи человек

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