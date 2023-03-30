Доллар носится по миру и воет: Его сильно ударили между ног

Число стран, которые исключают доллар из своих расчетов в международной торговле растет. Фото: Shutterstock

На днях западная пресса сообщила о вопиющем случае, произошедшем в одном из американских аэропортов. Там женщина то ли из погранслужбы, то ли таможенница решила проверить стоящую перед ней трансгендерную особь, позиционировавшую себя тоже женщиной. И размашисто лупанула ее (его) по тем частям тела, которых в женском организме быть не должно от слова совсем. По причиндалам, или, научно выражаясь, по тестикулам. Поскольку особь была дамой лишь в своем собственном восприятии, а анатомию имела самую что ни на есть, то существо завопило на весь аэропорт: "Больно мне! Больно!" - так, что, наверное, позавидовал бы даже Вадим Казаченко.

Это я к чему? Буквально вчера нечто похожее, что и с тем существом произошло с американским долларом. Это хорошо, что у доллара нет тестикул, а то мы бы сейчас такой вой бы слышали, что все лягушки наперегонки с ведьмами и кикиморами влупили бы со своих болот на первой космической с низкого старта.

Вчера третья по величине национальная нефтяная компания Китая China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и французская компания TotalEnergies провели первую в своей истории сделку по покупке-продаже сжиженного природного газа (СПГ) в юанях. Еще раз – не Китай и Белоруссия, не Китай и Венесуэла, не говоря уж о России, а Китай и Франция. И, мало того, сделка проходила через Шанхайскую биржу, а биржевыми товарами во всем мире до сих пор торговали за американские доллары. За те самые серо-зеленые бумажки, которые печатает Федеральная резервная система США. Сделка закрыта, газ прибыл в китайский порт.

Это только первый удар. Но был и второй. И все по тому же самому месту. КНР и Бразилия заключили соглашение об отказе от доллара во взаимной торговле и проведении взаиморасчетов в национальных валютах. Пекин еще в 2009-м году вышел на первое место среди внешнеторговых партнеров Бразилии и уступать эту ступеньку торгового пьедестала почеты никому не намерен. Товарооборот между Бразилией и КНР достигает 150 млрд. долларов. Но теперь про эти доллары можно забыть, потому что страны будут торговать за юани и реалы. И действительно, зачем этим странам эти доллары, если они, как призналась конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин, не что иное, как ничем не обеспеченные в реальности бумажки.

Кстати, товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году вырос до рекордных 170,5 млрд. долларов, и Путин с товарищем Си Цзиньпином тоже ведь договорились торговать за национальные валюты – рубли и юани. Да и газ с нефтью Россия сейчас продает за рубеж тоже за рубли по распоряжению президента.

Это второй удар и все по тому же самому месту, которое у США уже начало понемногу опухать.

А еще саудиты… (тут американским политикам впору встать на колени, поднять морду к Луне и горько и тоскливо завыть). В общем, королевство Саудовская Аравия утвердило на заседании правительства меморандум о предоставлении ему статуса партнера по диалогу ШОС. В переводе на обычный русский язык, саудовская Аравия решила вступить в ШОС. И не оно одно. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус стран-наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - стран-партнеров. Меморандумы о партнерстве по диалогу подписаны с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией, а вот по Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам принято решение о запуске процедуры предоставления статуса партнеров по диалогу.

Сколько там ударов нанесено по этой вечно-зеленой бумажке? Я со счета сбился. Мы долго смеялись над всеми прогнозами экономистов, пророчивших закат доллара США. И действительно, чем громче вопили эксперты, тем больше крепло убеждение, что без доллара – никуда, равно как и статус бакса. А вот теперь дело сдвинулось с места без всяких прокламаций и революций.

Мир созрел, чтобы обойтись без посреднических услуг, предоставляемых Соединенными Штатами. В результате чего возникает не менее животрепещущий вопрос, а кроме как печатать доллар Штаты еще что-нибудь умеют? Потому что с каждым годом и даже месяцем будущее США будет все больше зависеть именно от этого фактора. И даже если Вашингтон объявит себя трансгендером, это ему не поможет.

Больно ли тебе, девица, если по этим самым, да с размаха?

Гуд бай, Америка, УУУУУУУ!

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