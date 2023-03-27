США считают, что смогут уничтожить всю Россию, не получив ответный ядерный удар

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал большое интервью "Российской газете", в котором ответил на целый ряд вопросов по самой разной тематике. Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал большое интервью "Российской газете", в котором ответил на целый ряд вопросов по самой разной тематике. Хотя интервью и было дано в канун второго по счету "саммита за демократию", который организуют США, речь шла далеко не только об этом мероприятии.

Итак, что сказал Патрушев о…

… том, что НАТО делает с Украиной:

- На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе, с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов. Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов. Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения.

… сути внешней политики США:

- Как минимум с 1945 года источником любой эскалации напряженности в глобальном масштабе является безудержное стремление властей США сохранить за собой главенствующую роль в мире. Как они считают, сейчас им мешают в этом две великие державы: Россия и Китай. Российская Федерация - тем, что не просто проводит самостоятельную политику укрепления многополярного мира, но во многом превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении. Китай же является основным экономическим конкурентом Штатов. Вслед за попытками "подавить" Россию Вашингтон возьмется за КНР… Конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США "Задачи в отношении России".

… главных ошибках США в отношении России:

- У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная… Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию.

- В последнее десятилетие Запад реализует идею создания такого технологического уклада, при котором процветать должен лишь он, а остальному миру уготована участь периферии социально-экономического развития. Поэтому его лидеры бесятся в связи со взвешенной реакцией России на санкционное давление. Наша страна раздражает правителей США и Европы своей экономической самостоятельностью, сырьевой независимостью, научной мыслью. Сами же страны Запада целиком и полностью зависимы от транснациональных компаний, мировых хозяйственных цепочек. Если, например, против Англии или Франции были бы введены санкции такого же уровня, как против нашей страны, эти государства быстро погрузились бы в хаос.

… методике борьбы Запада с Россией:

- Не следует наивно полагать, что методы экономической агрессии более мягкие и человечные. Страны Европы и Япония, к примеру, прекратили поставки в Россию ряда лекарств, в том числе жизненно важных. В этом отношении западная фармацевтика достойно продолжает "традиции" своих предшественников. Хорошо известно, что большинство этих же компаний в свое время трудились над разработкой отравляющих газов и душегубок по заказу фашистской Германии. То есть полностью поддерживали идеологию геноцида так называемых "лишних" народов.

- Западный "интернационал" выступал против нашей страны не единожды. То под знаменами поляков и шведов, то с наполеоновскими орлами, под британским флагом или под гитлеровской свастикой. Результат один - все попытки сокрушить Россию тщетны. Не желая извлекать уроки, западники снова и снова лезут на рожон.

… взаимоотношениях Вашингтона и Европы и будущем ЕС:

- Коллапс Евросоюза не за горами. Разумеется, европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, которая не только не оправдывает себя, но и толкает Старый Свет к открытому конфликту с нашей страной. США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Еще во времена "холодной войны" Пентагон при малейшей опасности со стороны СССР был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню. Вряд ли в умах американских стратегов что-то поменялось.

- В распаде Евросоюза напрямую заинтересован Вашингтон, чтобы устранить своего экономического конкурента, не допустить процветания Европы за счет кооперации с Россией. Американцы уже многое сделали для того, чтобы Старый Свет лишился статуса мощного экономического игрока. Во многом именно для этого Вашингтон раскручивал историю с антироссийскими санкциями. На наших глазах происходит радикальное изменение экономической модели ЕС, основанной на сочетании дешевых энергоресурсов из России и передовых европейских технологий.

… будущем самих США:

- США обрели статус великой державы экономическими достижениями, основанными на циничных действиях по захвату территорий, ресурсов, эксплуатации народов и наживы на военных бедах других государств. При этом так и остались лоскутным одеялом, которое легко может разойтись по швам. Скажем, как это было изначально, разделятся на Север и Юг. Причем никто не может исключить, что Юг будет двигаться в сторону Мексики, земли которой американцы захватили в 1848 году. А это более двух миллионов квадратных километров. Кстати, латиноамериканские лидеры не скрывают, что осознание деструктивной роли США стало повсеместным… Можно не сомневаться, рано или поздно южные соседи США вернут себе похищенные у них территории.

- Антагонизм между республиканцами и демократами только усиливается. Растут противоречия между различными финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которые радеют только о своей капитализации, а не о благополучии Америки. Возомнившие себя неприкасаемыми элиты США никогда не ассоциировали себя с американским народом.

- Такие их проекты, как BLM, то есть "Жизнь черных имеет значение", и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения, уже пребывающего в состоянии апатии. Взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют с их страной злую шутку. Простые граждане и пальцем не пошевелят ради сохранения целостности Америки, понимая, что не нужны своим властям. Не ведая, что творят, власти США шаг за шагом уничтожают сами себя.