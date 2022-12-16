Яна Поплавская раскрыла постыдную тайну сбежавшего в Израиль Семена Слепакова

Яна Евгеньевна узнала о том, что Семен Слепаков сбежал из России, оставив Родину миллионные долги Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Яна Поплавская активно следит за событиями в России. Особенно внимание актрисы приковано к коллегам по цеху. На днях Яна Евгеньевна узнала о том, что Семен Слепаков сбежал из России, оставив Родину миллионные долги. Артистку сей факт возмутил до глубины души, потому она разразилась гневной отповедью в адрес мужчины.

Сбежавший в Израиль Семен Слепаков оставил на Родине долги в 19 миллионов рублей. Такую сумму артист задолжал российским налоговикам. Несмотря на переезд в другую страну, шоумен обязан рассчитаться с долгами. В противном случае, судебные приставы могут арестовать и пустить с молотка принадлежащее ему имущество в России.

Узнав об этом, возмутилась Яна Поплавская. Она раскрыла постыдную тайну Слепакова. "Что могло заставить человека бежать из России и ... ее, почем свет стоит? Просто жаба. Вот откуда уши растут", - начала свою гневную отповедь 55-летняя актриса.

Яна Евгеньевна удивляется, как шоумен мог заработать 118 миллионов рублей. Именно с этой суммы, по ее словам, и возник многомиллионный долг звезды.

"Как вы думаете, стоит талант Слепакова таких денег? Я никогда не подумала бы, что куплетами можно заработать больше, чем актеры из "Бриллиантовой руки", "Иронии судьбы", "Москва слезам не верит", "Афоня", ну, "Красная Шапочка", наконец!" - негодует Поплавская.

Она заявила, что Слепаков " предал свою страну", а "теперь просто не хочет отдавать налоги". "Позорно бежал, тусуется с такими же предателями в Израиле, США, где-то в европейском захолустье. Семен, мы же лично знакомы. Ну посмотри в глаза человеку, «на чьих фильмах ты рос», разве можно так подло поступать по отношению к тому народу, на ком ты заработал свое невообразимое состояние? Грош тебе цена как артисту, как гражданину, да и просто как человеку", - резюмировала актриса.