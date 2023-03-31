Полиция проверяет Семена Слепакова из-за глумления над русскими солдатами

Оскандалившемуся шоумену грозит либо штраф, либо административный арест Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семен Слепаков почти год назад эмигрировал в Израиль. Там он живет с мамой и папой, а также перевез туда старенькую бабушку. Артист активно гастролирует по стране, зарабатывая на жизнь. Однако творчество шоумена вызывает много вопросов у общественности в России. Дело в том, что артист критикует Родину. А недавно и вовсе выпустил песню, где глумился над русскими солдатами. В этой связи полиция проводит проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России.

Семен Слепаков не так давно разместил в блоге песню, которая, как считают неравнодушные граждане, критикует специальную военную операцию на Украине. Кроме того, общественность возмущена тем, как шоумен глумится над российскими солдатами. Теперь полиция проверяет артиста на дискредитацию российской армии.

Некогда любимый на Родине комедийный актер высмеял гибель солдат. Композиция вызвала народный гнев. В адрес артиста летят проклятия. "Слепаков - совершенно запредельная гнида и сволочь", - комментировал действия юмориста радиоведущий Армен Гаспарян.

В правоохранительных органах сообщили, что музыканту грозит либо штраф, либо административный арест, передает ТАСС. Ранее активисты обратились в Минюст с просьбой признать Слепакова иностранным агентом.

Общественники предполагают, что юморист мог получать финансирование из-за рубежа. У комика есть совместный бизнес с отцом. Якобы несколько лет назад Сергей Слепаков учредил некую организацию, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке.