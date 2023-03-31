В окружении Зеленского сделали чудовищное заявление о судьбе украинской православной церкви

Верующие у стен Киево-Печерской лавры в столице Украины. Фото: REUTERS

Католики, баптисты и прочие конфессии и секты Украины должны сейчас напрячься. Если они думают, что, расправившись с канонической УПЦ, Зеленский остановится, то глубоко ошибаются. Советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк, потеряв все и всяческие "берега", раскрылся во всей "красе", заявив, что на Украине должна остаться только одна-единственная церковь. И, естественно, такой должна стать преданная киевскому режиму ПЦУ/СЦУ, подчиненная "стамбульскому старцу", патриарху Варфоломею, который и создал СЦУ, даровав предателям и отступникам по просьбе тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко томос.

Что же касается православной УПЦ, то нынешние лидеры украинского общества отбросили все и всяческие приличия. Украинский националист Корчинский, вислоусый хохол-каннибал в открытую говорит, что вид сжигаемого православного храма поднимает ему настроение и греет душу (если у него таковая имеется еще хотя бы в каких-то остатках).

А все тот же Михаил Подоляк, ставший настоящим "гнойным ртом" команды Зеленского пошел еще дальше. Ему уже мало горящих церквей (кстати, после откровений Корчинского в Тернопольской области сожгли храм канонической УПЦ), он грезит о физическом уничтожении ее служителей. И, наверняка, и прихожан.

- Уникальный шанс, когда можно было вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трех-шести месяцев. Тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Но, опять же, "немного сложнее" — это не значит "невозможно", - разоткровенничался он в интервью на YouTube-канале "24 канал", в котором заявил о необходимости ликвидировать саму Украинскую православную церковь, названную им "гнойником, который необходимо хирургически закрыть".

И, хотя чуть позже он оговорился: "Мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жестко пройтись по этому пути", всем все прекрасно поняли. Физическая зачистка – это то, что сделали с Олесем Бузиной. Со сгоревшими в Доме Профсюзов одесситами. С десятками, сотнями и тысячами украинцев, которые не то говорили, не тому молились, не то думали.

Кстати, именно в этом интервью и прозвучало то утверждение, которое было озвучено Подоляком и в отношении других религиозных конфессий: "Еще раз подчеркиваю: на Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь".

Как объяснила одна из узниц Освенцима, дожившая до наших дней: "Запомните навсегда: если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить — верьте ему. Не рассуждайте, как мы тогда, перед холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят".

- Когда они перейдут от слов к делу, окажется поздно. Верьте тем, кто обещает вас убить, - заклинала она и дала единственно верный рецепт, как этого не допустить. - И, если у вас есть силы, берите в руки оружие и убейте их первыми, чтобы защитить себя и свои семьи, если нет — хватайте детей, что можете взять, и бегите оттуда. Только не рассуждайте о том, что говорят плохое, а думают хорошее.

Собственно говоря, с первого дня Зеленского у власти его команда не дала ни единственного шанса считать, что они могут подумать хоть что-то хорошее. Но такой откровенный призыв к физической ликвидации от представителя власти довелось слышать впервые.

Тот же Подоляк врет столь нагло, что даже Арестович мог бы ему позавидовать. Впрочем, "Люся" – далеко не дурак, в отличие от Подоляка. Арестович никогда бы не сказал, что УПЦ не желает идти на диалог после того, как монахи и иерархи несколько часов простояли у резиденции Зеленского, униженно моля его принять их делегацию во главе с митрополитом УПЦ Онуфрием. А Подоляк смог, и ни один мускул не дрогнул на его харе, "не обезображенной интеллектом".

Сколько там еще премий за достижения в области свободы и демократии Запад готов выписать Зеленскому и его упырям, которые откровенно признаются в своем желании убивать тех, кто осмеливается думать иначе, чем они?

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