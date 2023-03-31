Советник Зеленского Подоляк призвал полностью ликвидировать каноническую УПЦ

Подоляк предложил полностью ликвидировать каноническую УПЦ Фото: REUTERS

Советник Зеленского Михаил Подоляк предложил полностью ликвидировать каноническую Украинскую православную церковь. По его мнению, в течение первых месяцев конфликта на Украине можно было “просто физически зачистить”, но сейчас все “немного сложнее”.

“Это не значит "невозможно". И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жестко пройтись по этому пути”, – заявил Подоляк, отметив недопустимость существования на территории Украины нескольких канонических церквей.

Традиционную УПЦ он сравнил с “гнойником, который необходимо хирургически закрыть”, а также заявил, что УПЦ сами виноваты в эскалации и нежелании идти на диалог.

Напомним, монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023. Руководит выселением бывший архимандрит УПЦ Авраамий, перешедший на сторону новой Православной церкви Украины. По мнению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, эти события нарушают право миллионов украинцев на свободу вероисповедания, гарантированное конституцией и декларацией прав человека.