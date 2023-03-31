Измученная мама Романа Костомарова выступили с важным заявлением после признания Оксаны Домниной

Роман Костомаров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мама Романа Костомарова прокомментировала сообщения о его отправке в Германию. По словам Валентины Николаевны, сейчас такие разговоры даже не ведутся. Она выступила с заявлением вслед за своей невесткой Оксаной Домниной.

"Даже разговоров сейчас об этом не ведется", - приводит life.ru слова мамы Романа Костомарова.Она старается держаться. Но, конечно, Валентина Николаевна вся испереживалась за сына. Измученная женщина не находит себе места. Ее, дабы не нервировать, пока не пускают к Роману.

С фигуристом постоянно находится его жена Оксана Домнина. Она его кормит с ложечки, читает.

По ее словам, "лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления". Супруга не подтвердила транспортировку мужа в Германию. Она заявила, что Роман продолжит находиться в клинике в "Коммунарке". Он прекрасно осознает, что с ним произошло, воспринимает происходящее стойко.

Известно, что Олимпийский чемпион перенес несколько ампутаций, его организм не мог самостоятельно восстанавливать кислородный баланс. Из-за осложнений начался сепсис.

Сейчас врачи готовят пациента к протезированию. Это длительный процесс, пока послеампутационные шрамы заживут. Само протезирование, подбор и обучение пользованию протезами - это серьезный труд.

"Пока он не сможет регулировать свой внутренний гомеостаз, говорить о том, что протезирование безопасно, нельзя", - цитирует News.ru реабилитологa Александрa Комаровмедикa.