Смеха много не бывает: как научить себя смеяться

Фото: Виталий ТИМКИВ

1 апреля праздник – День смеха. И смех праздника достоин. Он помогает любить, дружить, поддерживать теплые отношения дома и на работе, сглаживать конфликты, забывать о неприятностях. А во многих случаях это самое эффективное, безопасное и доступное лекарство от серьезных болезней.

КАК РАССМЕШИТЬ КРЫСУ?

Будете смеяться, но это серьезно: воздействием смеха на организм занимается целая наука – гелотология. Тысячи ученых по всему миру изучают смех. И есть успехи! Еще недавно считалось, что смеяться умеют только приматы. Они – вершина эволюции. И мы на ее пике.

Но в XXI веке ученые насчитали уже 65 видов животных, которые явно умеют смеяться. Да, понятно, что не хохочут и не хихикают, но все же издают звуки в соответствии со строением их рта и горла. То есть точно смеются!

Например крыса. Не верите? А это доказано экспериментами. Чтобы рассмешить крысу, ей надо пощекотать брюшко. Крыса засмеется, но мы этого не услышим. Чтобы уловить крысиный смех, нужен специальный прибор, распознающий высокочастотные звуки. Может быть, поэтому мы и не слышим крысиное хихиканье где-нибудь в сарае? А представьте себе: крыса сидит в норке и заливается смехом, потому что кошка пытается ее достать, а лапка не пролезает. Какой удар по самолюбию кошки!

Попугаи вообще обожают прикалываться. Те, что живут с людьми в квартире, быстро учатся имитировать звонок телефона и наблюдать, как люди снимают трубку, чтобы ответить. При этом радостно вопят – потешаются!

Зачем вообще зверью смех? А у них все, как у людей. Они тоже испытывают моменты счастья, смех помогает восстанавливать душевное равновесие, легче переносить боль, недомогание.

ЛЕЧЕНИЕ СМЕХОМ — ЭТО РЕАЛЬНО

В психологии и психиатрии существует ответвление — смехотерапия. На полном серьезе: собираются люди и ржут! Говорят, это лечит душу.

Йоги пошли дальше и придумали хасья-йогу (смехо-йогу). Они тоже собираются группами и смеются разными способами: то хихикают (уверяют, что помогают кровообращению в мозге и отодвигает риск инсультов), то гогочут, вроде как изнутри живота «хо-хо» (мол, это от проблем с ЖКТ). А иногда просто радостно и свободно ржут «ха-ха-ха». Это вообще от всего — выплеснуть тревоги, улучшить дыхание, стабилизировать ритм сердца. И просто расслабиться.

В общем-то, все верно. Есть не то, чтобы исследования, но наблюдения врачей - процессы, происходящие в организме человека, когда он искренне смеется, сложны и многогранны. Но все они очень полезны для отдельных органов и всего организма в целом.

* Легкие расправляются, начинают работать активнее.

* Чем чаще мы дышим (а когда смеемся, чаще хватает ртом воздух), тем больше кислорода попадет в кровь, а значит больше питания получают все органы — от мозга до ступней. Следовательно, после смеха соображать начинаем лучше.

* От смеха мы становимся счастливее, потому что вырабатываются гормоны эндорфины.

* Иммунитет у часто смеющихся людей выше (все дело в тех же гормонах — больше счастья, меньше стресса, выше сопротивляемость вирусам и бактериям).

* Смех помогает выздоравливать после тяжелых болезней. Чем больше радости, тем больше желания жить дальше.

* Может заменить планку! Серьезно — несколько минут здорового гогота хорошо прокачивают мышцы пресса. Значит, и калории сжигаются. Главное — смеяться от души!

КАК МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ БОЛЬШЕ СМЕХА В СВОЮ ЖИЗНЬ

Лилия Янцен, позитивный психолог и тренер по йоге смеха, предлагает сразу несколько простых способов.

1. Ищите в интернете смешное: стенд-ап, юмор, анекдоты, перлы из школьных сочинений, рубрику «Нарочно не придумаешь» и т.д. Смотрите, читайте и смейтесь.

Норман Казинс («Человек, который перехохотал смерть») так и делал. Когда врачи поставили ему смертельный диагноз, не стал с этим мириться, ушел из больницы и стал смотреть веселые кинокомедии. Либо просил сиделку читать ему смешные рассказы, что заставляло его смеяться по 6 часов в день. И он не только поборол свою болезнь, но еще и прославился, написав книгу «Анатомия болезни с точки зрения пациента». Случилось это в середине прошлого века.

2. Смейтесь с детьми при каждом удобном случае.

Дети в день смеются в среднем 400 раз, взрослые – всего 15… Так почему бы не брать пример с детей и не поддерживать их? Дети не думают, не анализируют, они просто смеются «телом». Взрослые же оценивают: «это смешно или не смешно?», «Сейчас уместно посмеяться или я буду глупо выглядеть?». А вот не думайте – просто смейтесь!

3. Смехоразминки каждый день.

Упражнения из йоги смеха можно вплетать в повседневную жизнь - они очень простые и легко выполнимые. Например, представьте, что вы не просто чистите зубы, а берете смехопасту и смехощётку. И когда чистите зубы, представляйте, что вы не можете удержаться от смеха. Поначалу сложно будет заставить себя смеяться «искусственно». Но потом вас это приведет в состояние веселья по-настоящему, и вы начнете смеяться естественно.

Еще одно упражнение: представьте, что вы в душе. На вас льется приятная теплая (или наоборот холодненькая) водичка и вы начинаете смехомочалкой растирать свое тело и смеяться. Почувствуйте себя актером, сначала заставьте себя это сделать, а потом процесс пойдет сам.

Кстати, наш мозг не понимает разницы между настоящим и ненастоящим смехом – процессы запускаются все равно. И имеют тот же оздоровительный эффект.

4. Смейтесь вместе другими.

Когда мы смеемся, включаются так называемые зеркальные нейроны, поэтому всегда и везде, когда вы видите смеющихся людей, не останавливайте себя, а смейтесь от души вместе с ними. Смех сближает и делает людей добрее и дружелюбнее. А также позитивнее и здоровее.

5. Повесьте смешные фотки над столом.

- Есть мой любимый метод смеющихся фото: распечатать и повесить много веселых, улыбающихся людей, фото-шуток на видном месте, - говорит Алена Резванова, коуч личностного роста. - Можно на меняющейся заставке телефона, или в календаре. Главное, чтобы фотоальбом с улыбающимися фотографиями был всегда под рукой. И в те моменты, когда у вас сильное напряжение, негатив, стресс, просто посмотреть на эти фотографии.

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