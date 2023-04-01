Обратная сторона смеха: когда вредно постоянно улыбаться

Смех может вызвать настоящие проблемы Фото: Shutterstock

1 апреля мы обычно вспоминаем — как это полезно шутить и смеяться. Да, смех — это отлично, он дает нам энергию и восстановление, позитивно влияет на здоровье, как физическое, так и психическое.

Но может вызвать настоящие проблемы, когда он чересчур натужный. «Ложку дегтя» в бочку смеха добавляет кризисный психолог Виктория Вавилова:

- Наверняка в вашем окружении встречались невероятно сильные, доброжелательные люди с позитивным мышлением, для которых любая проблема – пустяк, «плавали-знаем», «неприятность эту мы переживем» и далее по списку поговорок... Скорее всего, они успешны, имеют семью с парой детишек и живут в хорошем доме. Внешне всё прекрасно, но иногда это всего лишь защитная реакция психики – засмеивание проблем, избегание негативных эмоций: страха, обид, злости.

Такой «позитивный» человек порой испытывает чувство вины из-за того, что у него портится настроение, что его ничего не радует. Чаще всего, он ищет (и, главное, - находит) внешние причины для такого состояния. А в себя посмотреть боится.

Часто страдающий «улыбающейся депрессией» говорит: «с чего бы мне грустить, у меня всё есть, всё отлично и нет причин для меланхолии». Но, если долго и внимательно в комфортной обстановке слушать такого человека, то можно увидеть истинные чувства. Просто дайте ему говорить и сочувственно слушайте. Можно узнать много неожиданного от такого человека-«позитивчика».

А если прочитать личный дневник таких людей, то вы не узнаете в этих строках человека, который вам всегда улыбается при встрече, шутя о своих проблемных ситуациях. Кстати, когда такой дневник есть, то это большое достижение. Часто люди «на позитиве» не осмеливаются высказать негатив даже на листе бумаги.

Увы, это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем в будущем. И даже закончиться самоубийством...

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- Перестают радовать любимые занятия.

- Меняется режим дня и состав и/или количество пищи.

- Резко хочется плакать или проявить агрессию.

- Есть силы только на выполнение повседневных обязанностей, но нет готовности к чему-то новому.

- Постоянно в речи проскальзывают извинения и неуверенность.

- Происходит обесценивание и/или избегание своих чувств: «да что я, расскажи, как ты!»

Делиться с другими, а особенно обращаться к специалистам, позитивные люди не спешат хотя бы потому, что, отрицая проблемы, они не признают их сами. В этом случае даже психологу предстоит проделать большую работу, что уж говорить о друзьях и семье.

- И здесь я настоятельно рекомендую обращать внимание человека на его излишний позитив и советовать обратиться за помощью, - говорит Виктория Вавилова. - Берегите себя и своих близких.