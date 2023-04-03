Как не упыхаться весной на грядках: Четыре простых совета пожилым дачникам

Смена температурного режима и интенсивная физическая нагрузка с началом дачного сезона может негативно отразиться на организме пожилых людей Фото: Александра ШОПЕНКО

Поздняя осень и зима, когда на даче делать нечего, становятся для многих пожилых людей периодом вынужденного бездействия. Гиподинамия, то есть сидение перед телевизором, отсутствие солнца - все это ослабляет организм. А значит, перед дачным сезоном, пора начинать постепенно восстанавливать двигательную активность. И очень желательно пройти профилактическое обследование.

- Смена температурного режима, интенсивная физическая нагрузка с началом дачного сезона может негативно отразиться на организме пожилых людей, - объяснил KP.RU врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Изюмов. - Поэтому уже сейчас, когда до него остается не так уж много времени, рекомендуем чаще выходить на улицу, гулять, прибавляя темп ходьбы и дистанцию. Это поможет подготовить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат к предстоящим летним нагрузкам.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ НАЧАТЬСЯ

1. Одышка и боли за грудиной.

Если интенсивные нагрузки вызывают у вас выраженную одышку и боль за грудиной, обратитесь за консультацией к кардиологу, чтобы исключить серьезные сердечно-сосудистые заболевания (такие признаки, например, могут сигналить о возможном инфаркте миокарда). При необходимости специалист назначит дообследование - исследование показателей крови, ЭХО-КГ, ЭКГ, различные нагрузочные тесты.

2. Движение камней в почках и желчном пузыре.

Физическая нагрузка может спровоцировать движение камней в почках и желчном пузыре. Если у вас уже была мочекаменная или желчекаменная болезни, или есть высокие риски развития данных заболеваний, то до начала дачного сезона обязательно пройдите УЗИ почек и желчного пузыря и получите консультацию специалистов.

3. Не забудьте купить накладки на колени и фиксаторы для суставов.

При имеющихся проблемах с позвоночником и суставами заранее позаботьтесь о вспомогательных средствах при работе на даче: могут понадобиться фиксаторы на суставы и стопы, стельки или корсеты, специальные дачные скамейки-перевертыши, которые помогут пропалывать грядки и ухаживать за растениями, снижая нагрузку на колени.

ВАЖНО: ЗА ЧЕМ ЕЩЕ НУЖНО СЛЕДИТЬ

1. Не откладывайте плановое лечение из-за посадочных работ, завершите все свои обследования и планируемые оперативные вмешательства.

2. Не отменяйте самостоятельно прием лекарств, назначенных лечащим врачом.

3. Соблюдайте питьевой режим (не менее полутора литров чистой воды каждый день). Не забывайте про белковые продукты - они помогают поддерживать мышечную массу . Не отказывайтесь от рыбы, нежирного мяса, бобовых, сыра, творога.

4. Пользуйтесь солнцезащитными кремами: несмотря на то, что весной солнце кажется ласковым, оно все равно агрессивно воздействует на кожу и может спровоцировать новообразования.