Шоу Дарьи Треповой на суде о теракте против Владлена Татарского: террористка закрывала глаза и молилась

Трепова лица не прячет Фото: Александр РОГОЗА

Сегодня днем Дарью Трепову доставили самолет в Москву и прямо из аэропорта на машине с мигалками привезли в Басманный суд. Расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета. По иронии судьбы в течение марта сама Трепова кружила, готовя убийство Владлена Татарского, в каких-то десяти минутах ходьбы от здания суда - на Чистых прудах, втираясь в доверие знакомых военкора по книжной лавке «Листва». Мы уже рассказывали: Трепова посещала презентацию сборника поэтов, поддерживающих СВО, знакомилась с патриотами и даже передала «Листве» на продажу набор своих открыток с нарисованными российскими бойцами...

В зал суда Трепову заводят в наручниках. На голове капюшон спортивной куртки, но лица она не прячет.

Через несколько минут, уже сидя в бронированном «аквариуме», под щелкающие затворы фотоаппаратов Дарья устраивает небольшое «шоу» - глаза закрыты, губы (на нижней - пирсинг) что-то шепчут. Может быть и молитву даже. Какую-то свою... В деталях можно разглядеть последствия «маскировки», когда после взрыва, убившего Татарского, Трепова пытались изменить внешность, чтобы камеры не засекли: длинные волосы обрезаны до каре, брови сбриты.

Кому-то показалось, что девушка нервничает. Но едва началось заседание - голос совершенно спокойный, тихий. Если не знать, что она сделала и как долго охотилась за военкором, ни за что не поверишь...

Сегодня днем Дарью Трепову доставили самолет в Москву и прямо из аэропорта на машине с мигалками привезли в Басманный суд Фото: Александр РОГОЗА

Совершенно ровным голосом отвечает на вопросы судьи: неполное высшее образование (закончила четыре курса университета и бросила), замужем (мы уже писали: супруг сбежал из страны после начала частичной мобилизации), детей нет.

- Работаете?

- У меня ИП.

К слову, статус индивидуального предпринимателя Трепова получила меньше месяца назад. Основное направление работу указала: «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

Адвокат Даниил Берман, защищающий Трепову, - на эпатаже: пришел на заседание в футболке.

Дарья Трепова начала молиться во время суда Фото: Александр РОГОЗА

Слово взял следователь и просил судью закрыть судебный процесс - удалить из зала журналистов. Объяснил, что на заседании может озвучиваться некая секретная информация.

Трепова и два ее адвоката не хотели закрывать процесс. Но судья вынесла решение: «Посторонних просим удалиться».

Напомним, что ранее в Следственном комитете сообщили: Дарье Треповой предъявлены обвинения по статьям «Террористический акт» (наказание - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, - Авт.) и «Незаконная перевозка взрывчатых веществ, совершенная группой лиц» (от 10 до 15 лет, - Авт.).

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