Родившая в 11 лет Валя Исаева заявила, что ждет пятого ребенка

У Вали (справа) и ее бывшего мужа Хабиба родилось четверо детей. Фото: Личный архив

В жизни москвички Вали Исаевой - новый крутой поворот. Летом мама четверых детей рассказала «КП», что устала терпеть побои и измены мужа, Хабиба, поэтому подала на развод. Вскоре у 29-летней Вали появилась новая любовь. А на днях Исаева сообщила подругам, что ждет пятого ребенка.

Разводится с Хабибом

Напомним, в 11 лет Валя забеременела от 19-летнего гастрабайтера Хабиба Патахонова, который снимал комнату в квартире ее бабушки. Хабибу грозила уголовная ответственность за связь с малолеткой, но под давлением общественности тогда, в 2005 году, ему дали условное наказание. Исаева родила дочку Амину. Валя и Хабиб поженились, у них появились еще трое детей. Старшей Амине сейчас 17 лет, младшему Юсуфу - два года.

Этим летом Хабиб ушел контрактником в Донбасс, но не оставил семье денег. Валя рассказывала, что была совсем без средств. Ранее она по настоянию мужа уволилась с работы поварихи на заводе, чтобы сидеть с двухлетним сыном, которого еще не брали в садик. Родни нет, поддержки ждать не от кого. Тогда Валя сообщила мужу по телефону, что разводится с ним. Хабиб сообщил ей, что у него есть девушка. А вскоре стало известно, что и Валя нашла мужу замену - парня из Чечни.

- А недавно Валя мне написала, что она беременна пятым ребенком, - рассказала ее приятельница Елена Королева (внучка Людмилы Гурченко). - Я Валю спросила: от кого беременна? Она ответила, что от парня, с которым жила.

«Она не такая уж скромница»

С новым избранником Валя встречалась несколько месяцев. Фото: Личный архив

На днях новый мужчина Исаевой сам позвонил к нам в редакцию и предложил встретиться. Но попросил не указывать его имя. Он оказался симпатичным и обходительным молодым человеком. Мужчина рассказал, что познакомился с Валей летом. Увидел во дворе симпатичную девушку, подошел. Начали встречаться. Поначалу он не признал в ней всем известную Валю Исаеву. О ее прошлом узнал позже...

- Валя совсем не такая простая и наивная, какой себя выставляет, - огорошил меня собеседник. - Знаете, у меня сейчас в моей семье проблема из-за той огласки, которую мне Валя устроила. Я из мусульманской семьи, и у нас не принято, чтобы про нас где-то писали. Тем более мы с Валей уже расстались.

- Подождите, как расстались? Мне подруга Вали сказала, что она беременна!

- Я в это не верю. Валя много сочиняет. Когда я собирался от нее уходить, она мне заявила, что вроде бы беременна. Меня это не испугало, я сказал: рожай, у ребенка будет отец. Я готов нести ответственность. Но прошло какое-то время, оказалось, ничего нет. Теперь она вновь заговорила о том же. Я ей сказал: хватит мною манипулировать.

В начале осени Исаева выкладывала в соцсетях фото со своим избранником, показывала колечко - подарок от любимого. «Валя и в Чечню с ним съездила», - рассказывала ее приятельница.

- Мы с Валей встречались несколько месяцев, - объясняет мужчина. - Потом я пришел к ней жить. Мы прожили два месяца.

- Вы знали, что у нее четверо детей?

- Да, конечно. Я подружился с ними, дети называли меня папой. Меня не смущало, что она многодетная мама, я уважаю материнство...

Валя по совету избранника поменяла имя на мусульманское - Муслима, начала ходить в мечеть. Он познакомил ее со своей мамой в Чечне.

- У меня были серьезные планы на ее счет, - говорит мужчина. - Но постепенно дома она стала показывать свой норов. Раз поругались, два, и она стала вести себя ну ни в какие ворота. Но это не все. Я стал замечать, что она переписывается с мужчинами. Я не одобряю такие фривольные отношения. Пока Валя переписывается с парнями, младшие сыновья полностью на старшей дочке Амине. За все время, что мы с ней жили, Валя ни разу не отвела детей в садик. Все это делает Амина. Она очень хорошая, домашняя, работящая. Но Валю я не могу назвать образцом матери... Работать она не хочет. Мне говорила, что не может найти работу. Москвичка с пропиской - и не может найти? Не верю...

- А вы где работаете?

- Сейчас временно безработный. Таксую понемногу.

- Так же, как Хабиб, кстати. Вы пришли к Вале жить, потому что вам было негде?

- Нет. У меня есть свое жилье. Я уже семь лет в Москве. Не хочется мне мать четверых детей как-то неприглядно выставлять, но я собрал про нее информацию. Она ищет себе приключений. Поэтому я принял решение с ней расстаться.

«Пора браться за ум»

- Я тоже склонна считать, что Валя не такая уж скромница, - считает подруга Вали Елена Королева. - Мы летом с ней встречались в кафе, немножко выпили. На часах была полночь. И к нам подошел какой-то парень, познакомился. И вдруг Валя мне говорит, мол, Лен, ты иди, а я еще погуляю по ночной Москве. И ушла с незнакомцем, которого первый раз видела. Я говорю: тебя же дети дома ждут. Она сказала, что за ними старшая дочь Амина присматривает.

Я другими глазами теперь смотрю на Валю. Она у меня в долг взяла и не отдает. И словно так и надо. Она уже не маленькая девочка, пора браться за ум. Привыкла, что раз она знаменитая, то ей все должны помогать.

ЗВОНОК ВАЛЕ

«Беременна я или нет - какая разница?»

Я позвонила Вале Исаевой.

- Валя, вы развелись с Хабибом?

- Развожусь с Хабибом, это решенный вопрос. О Хабибе я говорить больше не хочу, - отрезала Валя. - Человек, с которым я встречалась, - нет, я с ним не живу. Если бы он стал мужем, то рассказала бы о нем. И как дальше сложится - не знаю. Работу не нашла, без денег, тяжело…

- Говорят, вы в положении?

- Беременна я или нет - какая разница?!

- Знаю, что Лене Королевой вы должны деньги...

- Заработаю, тогда и выплачу.