Пропавшие без вести украинские военные становятся жертвами черных трансплантологов: Как устроен «бизнес на человеческих органах» в зоне боевых действий

Импровизированные «госпитали» в подвалах домов переполнены, лекарств и донорской крови нет — даже ранение средний степени за пару дней грозит отправить бойца на тот свет Фото: REUTERS

СЛУЧАЙНЫЕ СМЕРТИ — ИЛИ ЗЛОВЕЩИЙ ЗАГОВОР?

Ноябрь-декабрь 2022 года ознаменовались для ВСУ «мясорубкой под Артёмовском»: несмотря на сотни погибающих солдат каждую неделю, Киев продолжал гнать туда пушечное мясо, силясь спасти фронт от краха. Причём большинство потерь носили санитарный характер: импровизированные «госпитали» в подвалах домов переполнены, лекарств и донорской крови нет — даже ранение средний степени за пару дней грозит отправить бойца на тот свет. Или же… Украинское командование создало эту «мясорубку» специально, чтобы предоставить грандиозный полигон зарубежным охотникам за донорскими органами?

На первый взгляд, не более, чем конспирология. Но полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что под Артёмовском с украинской стороны объявились… они, чёрные трансплантологи.

Так называют, с позволения сказать, врачей, которые воруют органы у смертельно раненых или только что умерших солдат, чтобы затем продать их на черном рынке. Тело человека в расцвете лет без серьёзных заболеваний — настоящий мешок с деньгами: ваши почки, сердце, роговица, костный мозг и прочие ткани могут стоить до 45 миллионов евро (более 3 млрд рублей) — если, конечно, удастся найти генетически совместимого пациента, которому это «добро» прямо сейчас требуется для продолжения жизни. Масштаб серого рынка можете оценить сами — по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год происходит более 10 тысяч нелегальных операций по пересадке органов.

А где проще всего организовать подобный конвейер? Как раз там, где жизнь человека ничего не стоит, а надоедливых журналистов, правозащитников и вообще любых лишних свидетелей просто пристреливают. В горячих точках. И вот же совпадение: зарождение рынка чёрной трансплантологии началось с американского военного вмешательства в Югославский конфликт почти четверть века назад, когда в центре Балкан с подачи Вашингтона родилось «независимое» Косово, ставшее чёрной дырой в худшем смысле слова.

Большинство потерь носили санитарный характер Фото: REUTERS

ИХ КРЫШЕВАЛИ США

Итак, 1998-99 годы, кульминация Балканской войны, вспыхнувшей на обломках соцлагеря. «Цивилизованный мир» показательно бомбит Белград, законного президента Слободана Милошевича свергают и арестовывают, а под эгидой ООН начинаются «трибуналы по военным преступлениям на территории бывшей Югославии». Они руководствуются принципом «горе побеждённым», вешая все грехи на одну из сторон войны — сербов.

Однако некоторые факты поражают даже насквозь проамериканских чиновников настолько, что те вынуждены признать: в самой горячей точке региона, «независимой республике» Косово, работала схема по изъятию и перепродаже органов за рубеж. Зачастую их вырезали у ещё живых людей — например, пленных сербов.

А что, была бы под рукой «сумка-холодильник для пива» — если нет задачи сохранить жизнь пациенту, совершить такую операцию может в полевых условиях любой врач (презревший клятву Гиппократа, конечно).

Конкретные факты. Бывший прокурор того самого трибунала, Карла дель Понте, в 2008 году опубликовала книгу «Охота. Я и военные преступники», где подробно рассказала о похищении косовскими боевиками в 1999 году около трёхсот сербов, цыган и даже… «своих» албанцев, не лояльных проамериканскому режиму в мятежном крае.

Больше того: отважная итальянка нашла дом, где проводились эти медицинские операции, а ее швейцарский земляк, прокурор Дик Марти, выступая в Совете Европы в 2010 году, утверждал, что располагает неопровержимыми доказательствами тех же фактов.

И тут интересно, как отреагировала «Мировая Жаба» (разномастные проамериканские структуры). Был ли поставлен в известность «Международный трибунал по бывшей Югославии» об орудующих в Косово врачах-прозекторах? Да.

Обо всём знали и члены «миссии ООН по делам временной администрации в Косово». Проводили ли они какое-то расследование инцидентов? Формально — да, уж слишком велик был скандал. Но понес кто-либо наказание? Нет

Далее, «миссия Евросоюза в Косове, призванная обеспечить стабильность и верховенство права в регионе», в 2014 году пришла к выводу, что подобные случаи действительно имели место. Но были... единичными. А значит, и взятки гладки. Состоялся даже громкий судебный процесс над клиникой «Медикус» — сие учреждение в Приштине (столице Косово) было замарано пересадкой органов и поймано за руку, однако врачи-исполнители не предстали перед судом. Вовремя сбежали в Турцию и Израиль, которые отказались их выдавать.

А на главных заказчиков, располагавшихся за океаном, все эти «международные миссии» так и не вышли. Ведь эти же заказчики их и финансируют.

Памятник Биллу Клинтону в столице Косова Приштине Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ИЗВЕСТНЫ КОНКРЕТНЫЕ ИМЕНА

С 2014 года чёрный рынок органов вновь оживился — как раз из-за обострения между Украиной и Донбассом. Установлено даже связующее звено между похищениями людей в Косово, отказом Международного трибунала расследовать эти дела и «грязной трансплантологией» в соседней с нами стране.

Итак, знакомьтесь — Бернар Кушнер, французский врач, дипломат и общественник латвийского происхождения. Ещё в 1980-е прославился публикацией книги, где философски обосновывал «право демократических стран на гуманитарную интервенцию» — наподобие последующих бомбёжек Белграда. За 83 года жизни он сменил множества должностей, но остановимся на одной — в 1999 году наш герой стал первым главой «Переходной администрации ООН в Косово».

Итак, знакомьтесь — Бернар Кушнер, французский врач, дипломат и общественник латвийского происхождения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В дальнейшем уже знакомый нам Дик Марти обвинит организацию «Врачи без границ» (да-да, ту самую — её тоже некогда основал Кушнер) в контрабанде оружия албанским боевикам. А Карла дель Понте будет считать именно его ответственным за то, что ее расследование о чёрной трансплантологии было заторможено, а потом и прекращено.

Как такое возможно? Неужели простой дипломат может быть столь могущественен? Ну, если посмотреть на его карьерный путь — депутат Европарламента в 1990-е, министр здравоохранения Франции, затем — личный друг президента Николя Саркози, при нём занявший пост главы МИД в 2007-10 годах — это многое объясняет.

И — чудо из чудес, в 2015 году мсье Бернар внезапно оказывается… в Незалежной, снова, как и в Косово, создаёт там какую-то мутную структуру — «Агентство модернизации Украины», позже становится куратором одного из направлений реформ по модернизации украинского здравоохранения.

И последний штрих — за долгую жизнь доктор Бернар Кушнер успел побывать на множестве войн (и чего его туда влекло?..), признаваясь, что в 1970-е, работая в Южном Вьетнаме и Ливане, умерщвлял попавших ему в руки больных и раненых — якобы «из жалости, ведь они бы всё равно умерли».

Наконец, Кушнер — уже как дипломат и философ — был вхож в круги глобальной элиты, тех самых людей, готовых на всё, лишь бы продлить себе жизнь.

На что мы намекаем — вы поняли…

ПРИ ЧЁМ ТУТ МОЦАРТ?

Конечно, даже самый изощрённый доктор не смог бы провернуть всё без хорошей «крыши». Следующий узел — американские военные, а конкретно отставной полковник Эндрю Милбурн, отец-основатель ЧВК «Моцарт» (создана в ответ на российскую ЧВК «Вагнер», успешно действующую в Донбассе и других регионах — прим. ред.).

В период службы в морской пехоте США Милбурн работал в Центре специальных операций на Ближнем Востоке (Ирак, Сирия). Опять совпадение — именно там зародилась запрещённая группировка ИГИЛ, а на соответствующих территориях — правильно, расцвела торговля органами.

Эндрю Милбурн, отец-основатель ЧВК «Моцарт»

И вот, с началом российской операции на Украине, военный пенсионер Милбурн собрал под крыло 20 тысяч наёмников. Сейчас один из «его» секторов — тот самый Артёмовск.

Ещё доказательства. В 2015 году на сайте журналиста-расследователя Джулиана Ассанжа Wikileaks появилось аудиопризнание некоего человека, называющего себя «сотрудником СБУ в отставке». Аноним рассказывал:

— Сначала нас обучали и тренировали, а потом прикрепили к специальной медицинской группе (в Донбассе), которая собирала органы не только у убитых, но и умирающих раненых.

Затем «доноров поневоле» записывали в без вести пропавших, тела хоронили в общих могилах. Одним из кураторов этой «работы» предположительно выступала некая «голландская активистка, помогающая Украине защищать демократию» — Элизабет Дебрю. А недавно ее, по утверждениям донецких военных, вновь видели в Артемовске. То есть круг замкнулся.

На данный момент, по неофициальным данным из утекших в Сеть документов, более 35 тысяч украинских военнослужащих числятся пропавшими без вести. И сколько из них сброшены в безымянную могилу, став жертвами чёрных трансплантологов во имя продолжения жизни какого-нибудь условного «старика Сороса» — лучше даже не думать.