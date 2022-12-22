Собчак честно рассказала о скандалах с Богомоловым: "Мой муж - это невыносимо"

Ксения Собчак провела экскурсию по своему особняку на Рублевке. Фото: кадр из видео Ксении Собчак

Ксения Собчак поразила народ своим шикарным домом на Рублевке с потолками высотой шесть метров и гардеробной, при виде которой Филипп Киркоров лопнет от зависти. Телеведущая не стесняется показывать роскошь, ведь на нее она заработала собственным трудом. Вот только из-за богатых интерьеров ей приходится скандалить с мужем Константином Богомолвым.

Ксения Собчак несколько месяцев назад завершила многолетнее строительство роскошного особняка на Рублевке. Женщина приложила много сил и вложила немало денег, чтобы все соответствовало ее представлению о доме мечты.

Фото: кадр из видео Ксении Собчак

Жена Константина Богомолова почти шесть лет занималась строительством гнездышка и теперь не прочь похвастаться проделанной работой. На своем YouTube-канале она подробно рассказала о деталях интерьера. Здесь и огромная гардеробная с секретом, и баня лучше, чем у самой Анастасии Волочковой, и мрамор, и лепнина, и тот самый камин раздора, за который она должна три миллиона, и ковры из натуральной шерсти.

Блондинка считает, что ковры добавляют уюта, ходить по ним тепло и приятно. В ответ на вопрос гостя о том, не мещанство ли это - стелить всюду дорогие паласы и половики, Ксения буквально взорвалась. Оказалось, именно из-за ковров Собчак часто скандалит с мужем-режиссером.

"Мой муж Богомолов - это невыносимо! Это единственное из-за чего мы с мужем все время ругаемся. Ему нравятся только голые полы, а я очень люблю ковры", - призналась звезда.

Судя по всему, с мнением своего благоверного Ксения считаться не стала. Она постелила ковер даже в туалете.

Телеведущая похвасталась шикарными интерьерами. Фото: кадр из видео Ксении Собчак

К слову, в гостиной у Ксении висят две люстры общим весом в полтонны. Так вот одна из них взяла да и рухнула, чуть было не сотворив страшное. Хозяйка к тому моменту уже должна была переехать в свои хоромы, но по счастливому стечению обстоятельств задержалась.

Кроме того, в особняке Собчак есть тайная комната, а телевизор в гостиной спрятан за отъезжающей картиной. Фильмы звезда смотрит в собственном кинозале. Также Собчак показала народу настоящего Шагала, которого ей преподнес Федор Бондарчук.

Телеведущая похвасталась шикарными интерьерами. Фото: кадр из видео Ксении Собчак

Мозаика на стенах в доме Собчак - натурально с заброшенных советских заводов. По словам взыскательной хозяйки, по каждой вещице в свой особняк она устраивала тендер.