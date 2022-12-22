За накрашенные ногти – отрубить пальцы, за открытое лицо – убить: страшная судьба женщин Афганистана

Почему власти Афганистана нарушают свои обещания? Фото: Александр КОЦ

Когда движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пришли к власти в прошлом году, то сразу встал вопрос: что будет со всеми теми правами человека, которые США и их союзники пытались взрастить в азиатской стране последние 20 лет? Особенно всех волновали права женщин и, как оказалось, не зря.

За последние годы в Афганистане почти в 40 раз увеличилось число дам, получивших образование. Представительницы слабого пола получили право работать и занимать руководящие должности. Например, мэром города Майданшахр стала 29-летняя Зарифа Гафари. Афганки нашли свое место в армии и полиции.

Что же ждало всех этих женщин, поверивших в равноправие полов? Если вспомнить обещания талибов сразу после входа в Кабул в августе 2021 года, то может показаться, что новые хозяина Афганистана были вполне себе прогрессивными людьми. «Мы заявляем, что никакого насилия в отношении женщин не будет», - заверил тогда представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

- Мы не хотим, чтобы женщины становились жертвами, - вторил «коллеге» член комиссии «Талибана» по культуре Энамулла Самангани.

Но реальность оказалась куда жестче «афганских сказок». Первым общим требованием по отношению к женщинам, когда «Талибан» получил власть стало обязательное ношение одежды, полностью скрывающей тело, из-за чего резко выросли цены на бурки - почти в 10-12 раз. Причем это были не просто голословные запреты: в провинции Тахар, например, талибы застрелили женщину за то, что она не была в парандже.

В ряде регионов женщинам вновь запретили выходить на улицу без мужчин, а за накрашенные ногти пригрозили отрубать пальцы. Кроме того, дамам запретили носить каблуки, так как «никто не должен слышать женские шаги».

И вот, наконец-то, политика «Талибана» в отношении женщин подошла к логическому финалу. На этой неделе министерство образования Афганистана окончательно запретило получать дамам высшее образование. Где-то «слабому полу» не дали войти в здание учебного заведения, в других местах девушек банально отчислили из вуза.

Если раньше власти страны требовали раздельного обучения для мужчин и женщин в университетах и академиях, то теперь полностью «свернули лавочку», лишив тех, кому не повезло родиться с бородой, даже призрачного шанса на диплом.

Еще раньше в марте этого года стали поступать многочисленные сообщения о том, что из школ по всему Афганистану начали выгонять девочек, чтобы не дать им получить общее образование. Талибы то разрешали обучаться всем желающим, то накладывали ограничения на девочек.

Впрочем, образование «слабому полу» в Афганистане действительно ни к чему, ведь доля женщин, которые работают не дома, постоянно снижается и сейчас составляет менее 15%. Причем, если в какой-то сфере есть достаточное число мужчин, имеющих необходимую квалификацию, то женщин оттуда сознательно выдавливают. Например, в этом году некоторым сотрудницам местного министерства финансов предложили найти вместо себя замену-мужчину, который бы смог прийти на их ставку.

Сейчас ходить по улицам Афганистана без паранджи может быть смертельно опасно, а уезжать без родственника-мужчины дальше чем на 70 километров от дома вообще считается непозволительным. Да и ездить особо некуда, ведь под запретом для дам оказались спортзалы, бани и развлекательные комплексы.

Впрочем, не все жители мусульманской страны в восторге от «Талибана» и его мер по насаждению шариата. Многие пытаются дать своим дочерям хоть какое-то образование, благодаря чему в Афганистане, по разным оценкам, действует от 100 до 300 подпольных школ для женщин и девушек. «Гранит наук» грызут на частных квартирах, домах и даже в пещерах в буквальном смысле этого слова.

Буквально за год Афганистан, и без того не казавшийся особо «продвинутым» государством, в буквальном смысле скатился в Средние века. Талибам такая ситуация выгодна — чем глупее люди, тем ими легче управлять. Но вот куда смотрят США, столько говорившие о свободе слова, правах женщин и прочих «демократических ценностях», а на деле обманувших стольких людей, поверивших в «американскую мечту»?

*Запрещенная в РФ организация