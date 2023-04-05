Российских студентов научат противостоять терроризму: новые правила в вузах с 1 сентября 2023 года

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Изменения, описанные в приказе Минобранауки № 208 (зарегистрирован в Минюсте 31.03.2023), коснутся бакалавриата и специалитета и вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Главная идея - вузы в России должны будут формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму, а также способность противодействовать им.

Изменения вносятся не в состав дисциплин, а в содержание Универсальной компетенции «гражданская позиция», объяснили KP.RU в Минообрнауки. В прежнем варианте ФГОСов (образовательных стандартов) эта компетенция описывалась как способность «формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению». Новую трактовку дополнили: «формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности».

Дисциплины (модули), которые посвятят этой задаче, вузы смогут включать как в обязательную часть программы, так и в вариативную.

Общий объем часов, выделенных на освоение универсальной компетенции, может составлять до 36 академических часов. Точнее вуз определит самостоятельно в зависимости от направленности и профиля образовательной программы. Например, для юридических специальностей может быть выделена отдельная дисциплина, для инженерного образования возможно включение определенных тем и разделов в дисциплины, связанные с правовыми основами профессиональной деятельности.

Преподавать смогут педагогические работники с опытом преподавания правовых и юридических дисциплин.

Обучение по обновленным образовательным программам начнется уже с 1 сентября 2023 года.