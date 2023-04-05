«Он врёт как дышит!»: известная певица обвинила директора МакSим во лжи после скандалов на концертах

Певица Макsим. Фото: Артем КИЛЬКИН

История с отменой гастролей певицы МакSим гремит который день. После провальных концертов в Сочи и Твери, где опухшая артистка с трудом стояла на сцене и шептала в микрофон, фанаты потребовали перенести "убивающий" Марину тур и дать ей возможность восстановиться. Все шишки посыпались на концертного директора Павла Назарова: мол, вот кто заставляет больную МакSим работать на износ. Ну а пока Назаров ругался с фан-клубом, раскол произошел уже внутри коллектива: пиар-директор артистки Яна Богушевская обвинила директора в "мошенничестве и воровстве" - грянул публичный скандал с угрозами, обращением в СК и Администрацию президента...

После этого внутри команды многое успело поменяться. Так, ночью со странички МакSим пропали контакты директора Назарова, а тот, в свою очередь, убрал упоминание о работе с певицей и удалил последние публикации. Фанаты логично решили, что на этом сотрудничество окончено. Но как бы не так: спустя несколько часов всё вернулось на круги своя.

- Хочу внести ясность: мы обсудили возникшие сложности и недопонимания, - написал в соцсетях "вернувшийся" к МакSим директор. - Взаимные претензии между мной и пиар-менеджером Яной Богушевской исчерпаны. От себя лично приношу ей извинения. Последние дни мы все очень обеспокоены произошедшим и переживаем за общее дело. В настоящий момент мы занимаемся работой как одна команда.

Так певица выглядела на концертах в декабре 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А это кадр из видео со свежего концерта МакSим в марте.

Между тем, для поклонников эти распри, пусть даже завершившиеся показательным миром, стали сигналом тревожного положения артистки. В соцсетях обсуждают, что МакSим не в том состоянии, чтобы самой о себе позаботиться. Директору фанаты по-прежнему не верят, считая, что им движет исключительно коммерческий интерес. А пиарщица Богушевская, которая 10 лет дружит и работает с МакSим, давно живет в Италии и ничем не может ей помочь.

А МакSим тем временем становится хуже. Тур она все-таки перенесла на осень из-за "курса лечебных процедур", а вскоре после этого папарацци застали певицу в баре в неприглядном виде. Без макияжа и в спортивном костюме она курила кальян, запивая его горячительными напитками. И это при том, что несколько лет назад Максимова, по собственному признанию, лечилась от алкоголизма и чуть не умерла в реанимации...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"ОН ВРЁТ КАК ДЫШИТ!"

Павел Назаров в шоу-бизнесе не первый день, сотрудничал со многими артистами - Домиником Джокером, Юлианной Карауловой, Тимуром Родригезом, Светланой Ходченковой... Однако, говорить о работе с этим человеком артисты, как один, категорически отказываются: мол, это не обсуждаем, никаких комментариев. Оно и понятно: мало кому захочется выносить сор из избы, тем более, что у директора всегда найдется ответный компромат на своих подопечных.

Заставлял ли Назаров артистов работать в любом состоянии, есть ли вообще у него такие компетенции и диктаторские замашки? Способен ли он на хитрость ради денег, или это человек высокого профессионализма и кристальной репутации? Увы, ответов на эти вопросы нет, только голословные обвинения со стороны фанатов МакSим, которые, костеря Назарова, до сих пор ссылаются на статью в "Экспресс газете" 15-летней давности: "Директор "Винтажа" обокрал Настю Задорожную".

Впрочем, пару слов о директоре МакSим сайту KP.RU всё же сказала певица Бьянка, которая когда-то сотрудничала с Павлом Назаровым.

- Не советую с этим человечком делать хоть что-нибудь... Он врёт как дышит! - кратко высказалась артистка, отказавшись говорить подробнее.