Андрейка не может понять, почему же немцы считают, что русских нельзя победить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, сейчас работающий заместителем Кулебы и наверняка подсиживающий своего шефа, пожаловался, что народ стал не тот. Нет, не то, про который вы наверняка подумали. Не украинцы, а немцы.

В интервью ресурсу "РБК-Украина" Мельник заявил, что, мол, в Германии растет запрос на мир на Украине и на прекращение боевых действий.

- Сейчас нарастает псевдопацифистский запрос на мир, постоянно появляются все новые инициативы и коллективные призывы к перемирию и переговорам, пожаловался экс-посол. - У немцев не хватает фантазии: ну как можно победить Россию, этого монстра? Мол, рано или поздно все равно придется договариваться. Наконец, и в политических кругах многие сомневаются в победе на поле боя.

Андрейка не может понять, почему же немцы считают, что русских нельзя победить. Да потому что они в этом смогли убедиться на собственном опыте, не раз принимая русских в Берлине. Кстати, тогда вместе с русскими были и украинцы, может, поэтому и к ним у немцев изначально было уважительное отношение. Но про этот маленький нюанс мальчик Андрюша-бандеровец, тезка одного из лидеров украинских националистов Андрея Мельника) как-то подзабыл.

Немцы, по словам нынешнего заместителя Кулебы, совершенно испортились. Причем, как на уровне СМИ, так и в своей бюргерской массе.

- Возьмите обложки главных журналов – Spiegel, Stern, Focus. Раньше чуть ли не еженедельно тема Украины и российской конфликта была если не на титульной странице, то, по крайней мере, составляла мейнстрим, - пожаловался он. - А с февраля, то есть уже фактически два месяца, все, к сожалению, постепенно меняется. То же касается главных пяти политических ток-шоу в ФРГ – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz и Hart aber fair.

А что же обсуждают на этих ТВ-шоу в Германии сейчас? Ведь сами же они никуда не делись, по-прежнему выходят на телеканалах.

- Вместо того чтобы дискутировать о самолетах для ВВС Украины, о дополнительных танках, сейчас в центре внимания такие вопросы как угроза банковского кризиса, климатические изменения, расходы собственников жилья на энергосанацию и т.д., - возмущен Мельник такой изменой германцев украинскому делу и народу. - Все это очень грустно, такая ситуация выгодна федеральному правительству, потому что сегодня практически нет больше общественного давления, чтобы Берлин и дальше наращивал помощь Украине.

Разве что известную песню на манер Вадима Казаченко не исполнил: "Больно мне! Больно!" Да и то явно по той причине, что она москальская.

А как подкачало население? Более половины немцев против передачи Киеву немецких танков, еще больше – против передачи боевых самолетов, и действия правительства по выделению Зеленскому вооружений и денег вызывают все большее негодование.

По словам Мельника, немцев убеждают, что они "уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас", а "много" в этой ситуации просто не существует.

Безумно-наглому хаму просто невдомек, что у немцев пошла настолько жизнь не сахар, что Украина отошла уже даже не на второй, а на третий план. Немецкие танки интересуют бюргеров лишь по той причине, насколько они влияют на тарифы для собственников жилья, на развитие банковского кризиса. По той простой причине, что украинцы – это там, а платить немцам надо тут.

Не СМИ меняют повестку ток-шоу, а им ее меняет жизнь. И, кстати, федеральному правительству Германии эти изменения совершенно не выгодны. Мельник тут ошибается, как и во многом другом. Федеральное правительство было бы счастливо обсуждать на ТВ поставки танков, а не рост расходов домохозяйств. Потому что второе, а не первое сыграет против этого правительства на ближайших выборах.

Может ли это понять Мельник, правда, неизвестно. Да и сам он, конечно, сильно изменился. Нет никаких обкладываний первичными половыми признаками оппонентов, нет жизнеутверждающих оскорблений и обзываний товарами из отдела гастрономии. Все скучно, уныло и прогнозируемо. Надо, наверное, Мельнику держать на столе перед собой фотографию Олафа Шольца, чтобы вдохновляться, а то так скоро перестанет быть интересен даже украинским журналистам.