Одной рукой дает, другой - забирает. Вскрылась страшная правда о выделении США 45 млрд долларов для Украины

Посол Украины в США Оксана Маркарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сумма, которую США согласились выделить в качестве помощи Украине в 2023 году, поражает воображение. $45 миллиардов – это больше половины украинского бюджета (расходная часть украинской казны по планам превысит $70 млрд). Предполагалось, что доходы Украины составят $34 млрд, а дефицит в $36 как раз покроют западные спонсоры киевского режима. Получается, американцы решили оплатить сразу все, да еще сверху прибавить?

Не получается.

Как выяснилось, США одной рукой дают, а другой тут же забирают назад. Такой, фактически, откат на государственном уровне.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, на что пойдут эти гигантские деньги. Украине от $45 миллиардов вспомоществования достанется хорошо если половина.

Львиная часть средств, $28,4 млрд, это военная помощь. Она включает:

- $11,88 млрд на замещение в арсеналах США оружия, уже переданного Украине (то есть эти деньги США сразу отдадут своему ВПК, а потом заберут новенькие «Хаймарсы» себе на склады);

- Еще $7 млрд - на Европейское командование войск США.

- $9 млрд, то есть меньше трети от общей суммы военной помощи, пойдет на обеспечение ВСУ всем необходимым - от техники до разведданных (за которые Пентагон тоже будет перечислять денежку, разумеется, себе).

- Еще почти миллиард уйдет на разные «мелочи». Например, 6 миллионов долларов потратят на деятельность генерального инспектора Минобороны США: он будет следить, как Украина тратит американские деньги и рассказывать об этом Конгрессу.

- $13,37 миллиардов – это, собственно, экономическая помощь Украине. То есть о том, чтобы покрыть дефицит украинского бюджета, речи не идет. Но мало кто удивится, когда выяснится, что многие расходы, проходящие по графе «экономическая помощь», будут на самом деле приносить доход американским структурам и фирмам. Это хорошо видно по гуманитарной помощи: на нее выделяется $4,92 млрд, однако половину получит адресно американский Минздрав - на помощь украинским беженцам.

Нужно понимать, что все $45 миллиардов – это не помощь в классическом понимании, это очередная порция внешнего долга Украины. А если учесть прошлые многомиллиардные вливания, получается, что поддержка конфликта на Украине становится для США очень прибыльным бизнесом.