Пастор евангельской церкви. Что известно о владельце сгоревшего дома престарелых в Кемерове, в котором погибли больше 10 человек

Пожар в Кемерово. Фото: МЧС России

Пожар в нелегальном доме престарелых в Кемерово вспыхнул в два часа ночи по местному времени. В это время все постояльцы уже спали. Как вдруг забарахлила печь и из нее стал вырываться огонь. Позже предварительной причиной пожара назовут неправильное использование печи. Пламя быстро охватило наспех сколоченное здание и стало пожирать все. Комнаты, в которых спали люди, коридоры, перекинулся огонь и на магазин для животных, который находился тут же.

- Несколько часов мы тушили огонь, - рассказали в ГУ МЧС РФ. - Предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров. В результате пожара пострадали 2 человека, 13 погибли.

Огонь тушили 80 пожарных, привлекли и 28 машин. Очевидцы ЧП сообщают, что это был не совсем дом престарелых, а больше приют для бездомных.

- В нем всегда были люди, примерно до 20 человек, - рассказывает один из очевидцев. - Знаете, его же открыли только три года назад. Наш пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Он часто рассказывал, что было время, когда и ему негде было жить. Поэтому он и открыл этот приют для бездомных. Насколько мне известно, правда, он работал без всяких документов. Тут помощь и ночлег могли получить все бездомные. Им никогда не отказывали. Входило и разовое питание.