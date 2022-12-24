Травля Ксении Бородиной: звезду осуждают за подарок дочке ценой 500 тысяч рублей

Ксения Бородина на дочек денег не жалеет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

39-летняя Ксения Бородина в эти выходные самая обсуждаемая звезда в соцсетях. Все из-за дорогих подарков, которые получила ее младшая ночь на день рождения. Блогер и телеведущая Бородина в соцсетях опубликовала видеоролик – показала подарки на 7-й день рождения дочери Теоны. Эти подарки понравились не всем подписчикам Бородиной: их цену теперь обсуждают во всех соцсетях.

Что стало предметом критики? Ксения Бородина подарила дочери сережки от итальянского бренда Pasquale Bruni – розовое золото, кварц, бриллиантики. Мы нашли такие - сейчас в одном из столичных ювелирных магазинов они стоят 555 тысяч рублей. Среди подарков ребенку были еще игрушки, платья, конверт – а в нем 30 тысяч рублей, которые девочка пересчитала при распаковке подарков. Большинство подписчиков Бородиной привычны к тому, что она покупает дорогие вещи, машины, подарки – поэтому не удивились, а похвалили щедрую мать. А в некоторых телеграм-каналах эта информация разошлась как критическая – Бородину обвиняют в роскошной жизни напоказ. Что пишут? Комментарии есть и осуждающие, и понимающие. «Странный способ выразить любовь к 7-летней дочери». «Детям приходится кривляться перед телефоном, чтобы маме было что выложить в ленту». «Любящая мать с высокими доходами. Подарки соответствующие». «В 7 лет книги добрые надо дарить. А не заваливать роскошью, чтобы не получить «золотую молодежь»». «Лучше бы эти деньги на добрые дела пустила». «Она зарабатывает и тратит на детей своих! Молодец. И помогает она нуждающимся – больным деткам. Просто пишет это редко». «Работа блогера – вся жизнь напоказ, неужели неясно как это все теперь неуместно!?»

Ксения Бородина основные доходы последние несколько лет получала за рекламные проекты – в том числе в социальных сетях. Рекламная публикация у нее стоит от 300 до 500 тысяч рублей. В прежние годы рекламы было больше, чем теперь: тогда Бородина зарабатывала только в соцсетях на рекламе около $770 тысяч в год (по данным Forbes). Для двух своих дочерей Ксения средств не жалеет: девочки учатся в престижной частной гимназии, куда их возит личный водитель, посещают с мамой заграничные курорты… Другое дело, что с весны большинство российских звезд не выставляют напоказ ту часть частной жизни, которая демонстрирует роскошь: публикуют отчеты о работе и нейтральные бытовые зарисовки. Продолжают делиться реальными зарисовками быта из наших звезд блогеры – так они удерживают интерес подписчиков, расширяют аудиторию, повышают их активность. За это и поплатилась Бородина. Кстати, в этом году она купила квартиру в Москве, квартиру в Дубае, Rolls-Royce – но эти покупки не вызвали критики, в отличии от сережек.

Год назад Бородина дарила дочери на 6-летие 13-й айфон за 100 тысяч рублей. А также праздник с гостями и детским шоу. И тоже получила порцию критики за роскошь для ребенка. Ксения тогда отчиталась так: «Зачем детям макияж? Зачем им столько одежды? А зачем такой большой торт? Зачем столько игрушек? А зачем ей в 6 лет 13 айфон? Да потому что это мои дети и моя жизнь! Они не избалованы! Хорошо воспитаны! Потому что у меня есть возможность! Я их мама и буду целовать им задницу и делать для них все, что приносит им удовольствие и радость. Если вы другие родители, то это ваша проблема или счастье. А у вас вот так. Мы не делаем ничего криминального! Я не самая добрая мама на свете и мое окружение это знает, что я могу всегда на место поставить и наказать, и лекцию прочитать. Но я люблю своих детей больше жизни. Я не знаю, как сложится их жизнь, но пока я жива, я буду делать для них все что могу и даже больше. Самое ценное для меня – это время с ними, это эмоции их в путешествиях, это наши откровенные разговоры на кухне, в машине наедине, сказки перед сном и все остальное…».

Такие бешеные расходы Бородиной «по карману». Только за коммуналку в своем подмосковном особняке она платит в зимние месяцы 40 тысяч рублей. Вот что значит: однажды удачно прийти на кастинг ведущих «Дома-2». Именно этот проект сделал Ксению Бородину популярной, а она уже успешно монетизировала свою узнаваемость.