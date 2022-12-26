Лицом к лицу с Америкой, с Божией стихией царям не совладать, Бандера и Байден в вертепе, "Елка несокрушимости", нервозность от петард, германские древности

Президент Украины пробыл в США всего один день Фото: REUTERS

С 15 по 27 сентября 1959 г. неустанный борец за мир Н. С. Хрущев пребывал в визитом в США, по каковому случаю его зять А. И. Аджубей оперативно издал книгу "Лицом к лицу с Америкой", в которой описывалась триумфальная поездка тестя. Президент Украины В. А. Зеленский пробыл в США всего один день, но значение его поездки, если судить по речам американских политиков и реакции свободных СМИ, оказалось не меньшим.

Уже пока украинский лидер летел через океан в самолете ВВС США, немецкая газета Die Welt указывала: "Весь мир напряженно ожидает встречу Байдена с Зеленским". Хотя по канону надо было еще указать "затаив дыхание".

Ожидание было не напрасным. Выслушав речь В. А. Зеленского председательница нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси восхищенно отметила: "Это одно из лучших выступлений в конгрессе за всю историю!". И поцеловала ему руку.

Обыкновенно так выказывают свое уважение к духовным особам высокого звания. Пелоси, происходящая из Италии, могла бы еще вспомнить старинные ватиканские обычаи и поцеловать туфлю В. А. Зеленского. Скорее всего она была к тому готова, но ей помешала печальная ветхость. Два с половиной года назад она преклоняла колени в рамках покаяния перед афроамериканцами, но икроножные мышцы оказались слабы, и ее пришлось поднимать прислуге.

Конечно, не обошлось и без ляпов. Переводчица Зеленского, перепутав слова "country" и "crimes", сообщила высокому собранию "Я надеюсь, что конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений". Но никто не удивился и не обиделся, понимая, что это от простительного волнения. Иные зоилы сравнили В. А. Зеленского с царем Иродом (вероятно, в связи с Рождеством), а также вменили ему в вину, что он явился в собрание героев и полубогов не в парадной сбруе, как положено, а в вонючей футболке цвета хаки. Но, во-первых, так же являлись на публике Кастро и Че Гевара, которым Зеленский явно подражает, а во-вторых, кто же из критиков его нюхал?

Главное, что президент Байден во всем с ним согласен и, подобно дорогому гостю, также смело разоблачает злое коварство В. В. Путина. Согласно президенту США, президент России "пытается использовать зиму как оружие". Тут есть немалая новизна, поскольку Бонапарт не обвинял лично Александра I, а Гитлер – лично т. Сталина в таком применении зимы в военном деле. Вероятно, великий император, так же как и фюрер все же понимали, что зимние холода – это природная стихия, неподвластная царям.

Правда, и почтение к Байдену на Украине недостаточно. В Львовской обл. установили рождественский вертеп, причем к традиционным фигурам Младенца-Христа, Девы Марии, пастухов и волхвов добавили еще Байдена и Бандеру. Причем если Бандера был совершенным гигантом, гораздо выше и величавее и волхвов, и Святого Семейства, то Байден, напротив, был карликом, еле достававшим пастухам до пояса. Для свидомого сознания, наверное, так оно и есть, но неизвестно, нужно ли это показывать столь ярко и выпукло.

Новый Год к нам приходит, и несмотря на тяготы военной кампании, киевский мэр В. В. Кличко установил на центральной площади 12-метровую "Елку несокрушимости". Котовладельцы в праздничное время сообщают о том, как их питомцы обрушивают елки со всеми украшениями, и что-то сделать с животными оказывается невозможным. Если В. В. Кличко расскажет, как сделать елку несокрушимой, он может восстановить взаимопонимание между украинцами и котовладеющими русскими.

К теме "Здравствуй, живность, Новый Год" относится и обращение Конгресса украинцев Эстонии к местной общественности с просьбой сократить или полностью отказаться от праздничных, поскольку "Каждая ракета фейерверка убивает возрожденное чувство покоя и трезвого ума" у беженцев с Украины.

Такая просьба поступила лишь к общественности Эстонии, что даже и странно. В Германии, Франции, Италии где богато украинских беженцев, и с обычаями новогодней канонады тоже все в порядке – в полночь лупят ураганным, обывателей не призывают отказаться от новогодних петард. В большей части России – тоже.

Прежде считалось, что праздничные фейерверки вредно действуют на психику собачек. При звуках канонады друзья человека утрачивают чувство покоя и трезвого ума, бегут, куда глаза глядят, а потом хозяева их разыскивают. Но теперь выясняется, что сходное действие наблюдается и с украинцами, проживающими в Эстонии. Но не в Германии, не в России etc. Сложная вещь этнопсихология.

Возможно, тут сказывается сумрачные особенности северного сознания. После того, как в Гельсингфорсе было устроено демократическое мероприятие с критикой России и сожжением российских флагов, в Москве на территорию финского посольства были брошены тяжкие кувалды, но, к счастью, от кувалдометов никто не пострадал. Это точно соответствует древнесеверной мифологии. В "Старшей Эдде" рассказывается, как лукавый божок Локи стал резко критиковать асов (богов), после чего поднялся бог Тор и возразил:

"Мерзкий, уймись,

Или мощный мой молот,

Мьйолльнир, немым тебя сделает вмиг".

Прошло более тысячи лет, а мощный молот по прежнему в ходу.

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