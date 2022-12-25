Немцы высмеяли заявление Зеленского об "украинском чуде"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеопоздравлением на католическое рождество, в котором заявил, что украинцы "не ждут чуда, поскольку творят его сами". Читатели немецкого издания Die Welt в комментариях посмеялись над главой Незалежной, предложив ему напомнить, на чьи деньги это "чудо" творится.

"И это чудо будет проспонсировано сторонним финансированием! Удивительно", - написал пользователь с никнеймом ALTAN K.

Его позицию поддержали многие другие, обратив внимание, что Украина "сама ничего не сотворила".

Немцы также решили, что упоминание чуда Зеленским не случайно, так как только на него киевскому режиму и осталось надеяться.

"Он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо", - написал Thomas Frankfurt.

Как ранее писал сайт KP.RU, читатели британского The Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского после его просьбы выступить с видеообращением перед финальным матчем чемпионата мира по футболу, который завершился в Катаре.

Напомним, читатели CNN назвали "вопиющим неуважением" нарушение официального дресс-кода Владимиром Зеленским во время встречи с американским лидером Джозефом Байденом в Белом доме в среду, 21 декабря.

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