Стало известно о последней попытке артистов помочь умирающему Александру Пономаренко

Братья Пономаренко Фото: Личный архив героя публикации

"Комсомолка" уже писала о том, что друзья и товарищи скончавшегося вчера комика Александра Пономаренко планировали провести концерт в его поддержку. Информации об этом было мало, многие решили, что всё это осталось лишь в виде планов и провести такое мероприятие просто не успели. Однако, как нам рассказал коллега Пономаренко Александр Морозов, этот концерт все же состоялся.

- Да, он уже был, просто провели его очень хитро, по-тихому, - объяснил артист. - Не было никаких громких объявления и заявлений. Артисты просто договорились между собой о том, что вырученные средства пойдут на лечение.

- Почему такая секретность?

- Решили, что так будет лучше. Думаю, если бы начали кричать об этом на каждом шагу, то и Сашке бы это не понравилось...

- Вы, кстати, в том концерте участвовали?

- Нет. И, признаюсь, сильно из-за этого разозлился, потому что очень хотел Саше помочь...

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