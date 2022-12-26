"Дети изъяты как вещдоки и помещены в детдом": Что происходит с малышами после уголовных дел о суррогатном материнстве в России

38-летняя Нина Дмитрушкова из Волгограда, помимо своих четверых детей, выносила еще пятерых для бездетных пар. Но от последней - Евы (на руках) - заказчик отказался. Теперь она воспитывается в семье Нины как родная. Фото: Личный архив

Суррогатное материнство для иностранцев теперь в России официально запрещено. Депутаты и сенаторы единогласно приняли такое решение, а президент закон подписал. Кто-то расценил эту инициативу как здравую. Кто-то (часть медицинского сообщества, например) как слишком радикальную. Ну а бездетные пары испугались, что вскоре может быть и полный запрет спасительной соломинки для тех, кто не может родить сам. Для чего вообще нужно суррогатное материнство и кому оно помогает - в материале «Комсомолки».

В последние годы рынок вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) развивался в России бешеными темпами. Он завоевал популярность во всем мире. А официально разрешенное коммерческое суррогатное материнство было вишенкой на торте. Тысячи бездетных (в том числе и иностранцев) стали у нас родителями.

А что? Врачи тут - первоклассные, медицина - на уровне. Да и ценник гуманный («под ключ» со всеми медуслугами и гонораром сурмаме - от 3 до 5 миллионов рублей).

Поводом для запрета послужил ряд громких уголовных дел, где вещдоками стали дети. Депутаты кричали с высоких трибун: «Это ваше суррогатное материнство - узаконенная торговля детьми! Дети идут на органы или в гей-семьи».

ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЮДЕЙ

Скандалы вокруг сурматеринства, конечно, периодически возникали, но не грандиозных масштабов. Пока не случился коронавирус. Границы с треском захлопнулись. И началось…

Когда следователи зашли в квартиру, откуда соседи все время слышали детский плач, то нашли целое общежитие - детей, нянь и хорошие запасы еды... Фото: ГСУ СК по Москве/ТАСС

В июне 2020 года в Москве жители одного из домов пожаловались на странную квартиру по соседству, где постоянно плачут младенцы. Оперативники нашли в ней пятерых новорожденных с двумя нянями. Самому старшему из этих подпольных яслей едва исполнился месяц. По документам дети оказались китайскими, рожденными суррогатными матерями. Правда, родителей этих ни няни, ни соседи в глаза не видели.

Чуть раньше - в январе 2020-го - скорая приехала по вызову на съемную квартиру в подмосковное Одинцово. Там врачи обнаружили тело одного полугодовалого младенца и еще троих здоровых малышей. Все они были тоже без родителей под присмотром двух нянь, одна из которых оказалась к тому же суррогатной матерью.

- Выяснилось, что все эти младенцы рождены в России для граждан Филиппин. Приехать биологические родители не смогли - коронавирус, - рассказывает общественный юрист Владислав Черкасов.

МАЛЫШИ СТАЛИ ВЕЩДОКАМИ

Проводниками этих филиппинцев в мир родительства был «Европейский центр суррогатного материнства». Началась полицейская проверка. После нее гендиректора, трех врачей - акушера-гинеколога, эмбриолога и репродуктолога, а вместе с ними двух суррогатных матерей и юристов арестовали.

- Дело возбудили по тяжкой статье «продажа несовершеннолетних с перемещением их через государственную границу России, с использованием поддельных документов и в составе организованной группы». Суд идет до сих пор, - продолжает Черкасов.

- А где дети?

- Изъяты как вещдоки (простите, но вот так) и помещены в дом ребенка. Только у двух малышей - брата и сестры объявился родитель - филлипинский политик Кастро Фреденила Эрнаеса. Он даже написал письмо президенту с просьбой помочь. Готов был приехать, подтвердить родство с помощью ДНК-теста. Затеял тут суды. Но дети так до сих пор в детском доме. А суд аннулировал записи о филиппинских родителях в свидетельствах о рождении.

Следствие вскрыло многие очень неприятные эпизоды. Например, что детей оформляли на суррогатных мам, которые потом как законные родители вывозили их за границу. И что некоторым младенцам делали документ почему-то не сразу, а лишь спустя несколько месяцев. Как будто искали покупателей на уже рожденных. Что один и тот же филиппинский гражданин в разные годы числился отцом разных детей, а матерью - одна и та же гражданка Украины, она же по документам - сурмать этих младенцам. В общем, какой-то дурдом.

СЛИШКОМ ДОРОГИЕ ОРГАНЫ

И вот этот «Европейский центр суррогатного материнства» не один такой. Хотя именно это дело было и остается, пожалуй, самым громким. Во многом из-за ареста именитых врачей. В медицинском сообществе это вызвало дикий резонанс. В защиту коллег выступали многие светила. Потому что (цитирую): «акушер-гинеколог просто выполняла свою работу - принимала роды. А эмбриолог «оплодотворял» яйцеклетки в лаборатории. То есть люди выполняли свою работу, не запрещенную ни законом, ни регламентами Минздрава».

- С того времени в нашей среде существует негласное эмбарго на проведение манипуляций, когда идет сочетание донорских половых клеток и суррогатного материнства, - рассказывает руководитель Репробанка Автандил Чоговадзе. - Юридически это не было запрещено, но все боялись. Причем страдали русские пары, потому что иностранцы и так перестали к нам ездить.

- Много было иностранных пациентов?

- В основном обращались русские граждане. Но теперь у нас серьезные опасения, что это первый шаг к полному запрету ВРТ.

- В Госдуме считают, что эти дети могли идти на органы…

- Вряд ли. Слишком долгий и дорогостоящий процесс появления на свет такого ребенка, чтобы потом вот так с ним обращаться. Простите меня за прямолинейность, но до сих пор полно стран третьего мира, где, к сожалению, огромное количество детей без родителей.

«ХОЧУ ЗАБРАТЬ КИТАЙСКОГО МЛАДЕНЦА СЕБЕ»

Всего, по данным МВД, из-за коронавируса в России застряло порядка 50 младенцев иностранных биологических родителей. А сколько еще растворились по стране…

«Комсомолка» уже писала про суррогатную маму, которая оставила себе китайского малыша, когда родители не смогли за ним приехать. И отдавать его больше не собирается: «Он мой! Вот если бы сразу его забрали после родов… а теперь я к нему привязалась, никому не отдам», - откровенничала тогда женщина.

Привязалась к китайскому малышу и няня, жительница Красноярска Дарья Ступинская.

Дарья суррогатной мамой никогда не была - только няней, но когда за «ее» малышом пришли из полиции, твердо с мужем решила его усыновить. Фото: Личный архив

- Я никакого отношения к центру сурматеринства не имела. Просто когда началась пандемия, увидела объявление в интернете, что наш красноярский центр срочно ищет нянь младенцам, рожденным для китайских биородителей. Так Сашенька и попал в нашу семью.

Дарья получала зарплату по договору - 2000 рублей в день. Плюс курьер привозил все необходимое для малыша. Условия было одно - каждый день делать фото младенца и отправлять его руководству центра. Теперь эти фотографии для Дарьи - единственное напоминание о ребенке.

Через полгода в дверь к Ступинским постучали полицейские. Оказывается, против руководителей их центра тоже возбудили уголовное дело.

- Ребенка забрали в детдом. Мы с мужем решили его усыновить, оформили все документы, окончили школу приемных родителей. Но к малышу нас не подпускают. Мы знаем, где он, приезжаем постоянно, привозим подарки. Хочется хоть глазком его увидеть, чтобы он знал - мы его ждем. Но не дают. Он фактически вещдок в уголовном деле. У него и других малышей даже статуса сироты нет. Говорят: «Ждите». Мы и ждем.

В уголовном деле этого центра таких «вещдоков» - 20 живых душ. И все теперь сироты. Что характерно - многие сурмамы были записаны в свидетельстве о рождении, но они тоже под следствием.

- Честно говоря, я рада, что запретили иностранцам участвовать в программах сурматеринства, - продолжает Дарья. - А еще поражает черствость людей. Неужели им не жалко малышей, которые теперь на долгие годы «без статуса» и живут в казенных учреждениях? Мы бы забрали домой. Вот он, если нужны какие-то следственные действия. Но опека все валит на следствие - они не разрешают отдавать в семью, а следствие - на опеку. Замкнутый круг. А малышам от этого же не легче.

ОБМАН ПРИНЕС СЧАСТЬЕ

- Когда я перестала сама быть сурмамой, стала агентом, - говорит профессиональная суррогатная мать из Волгограда Нина Дмитрушкова, которая выносила и родила своих четверых детей и еще пятерых по контракту. - Я помогала девочкам искать заказчиков, а заказчикам - сурмам. Сотрудничала и с иностранцами.

История Нины в свое время была громкой и показательной. Несколько лет назад она и еще три женщины вынашивали детей для известного московского адвоката. Он был генетически дедушкой для этих младенцев - сын умер от тяжелой болезни, но перед смертью врачи успели сохранить его половые клетки.

- У одной сурмамы плод не прижился. Что с другой, я не знаю, вроде бы у нее близнецы родились. А я выносила девочку. Но когда ребенок появился на свет, дедушка (по документам отец) отказался его забирать и пропал со связи. Как мне объяснила агент - потому что он хотел мальчика.

Супруг Дмитрушковой настоял оставить девочку в семье. Теперь Ева воспитывается как родная дочь. А Нина подала в суд на этого адвоката, требуя выплатить обещанный гонорар и установить отцовство. Но, по сути, так ничего и не удалось.

- Закон должен быть такой, чтобы в первую очередь были защищены дети. Чтобы они не оказывались в детских домах. Если бы мы не забрали Еву, что бы с ней было? А сколько детей оказались сиротами? А сколько биородителей - обманутыми суррогатными мамами? Наших, русских.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Еще 15 - 20 лет назад дети рождались исключительно от мамы. В графе «отец» мог стоять прочерк, но «мать» всегда значилась та, которая зачала и родила. Да, где-то в научных книгах и журналах писали про инкубаторы для выращивания человеческих младенцев, про появление их из замороженных яйцеклеток и сперматозоидов и прочие футуристические способы размножения. Но казалось, это что-то из области научной фантастики. Будущее наступило неожиданно и стремительно!

Но дети, рожденные по программе суррогатного материнства, уже ходят в школы, их рожают себе звезды, их показывают по телевизору. И вот в стране появляется закон. Все ждут, что будет дальше…

А ЧТО ЗАКОН?

Официально сурматеринство появилось в России в 2011 году. Но отдельного закона, учитывающего все нюансы, так и не появилось. Ограничивались поправками и приказами Минздрава (подзаконный акт). В итоге четкого, регламентирующего все нюансы документа нет. А нюансов этих столько! И все они довольно щекотливые.

Запрет же, до принятого в декабре 2022 года, был всего один - биологическая (генетическая) мать не может быть суррогатной. Но при этом:

- Родной матери не запрещено отказаться от ребенка сразу же в роддоме.

- Суррогатная (то есть биологически не родная) мать имеет полное право не отдавать ребенка, став ему юридически родной.

- Генетические родители, прибегнувшие к услугам сурмамы, имеют полное право отказаться от ребенка после его рождения.

- Бездетная пара по женской линии может покупать донорские яйцеклетки и оплодотворять их семенной жидкостью будущего отца.

- Бездетная пара по мужской линии может прибегать к услугам банков спермы.

- Бездетная одинокая женщина в праве прибегнуть к услугам суррогатной матери, используя свои яйцеклетки и донорские спермотазоиды.

Про одиноких мужчин в документах вообще ни слова. А как объяснить появление отцов-одиночек с прочерком в графе «мать». По официальным данным, судами вынесено больше 200 решений в пользу таких мужчин, ставших отцами с помощью сурмам.

Голова кругом, правда? А ведь сколько еще нюансов отношений суррогатной мамы и генетических родителей.

- Как известно, чем больше серых зон, тем больше серых схем, - отмечает председатель коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», кандидат юридических наук, экс-следователь по особо важным делам Александр Карабанов. - Люди (наши русские) регулярно оказываются обманутыми мошенниками - платят огромные деньги клиникам, отдают туда свои биоматериалы, а детей не получают. «Беременность не наступила», - вот и весь ответ. Идут бесконечные разбирательства и суды. Всего этого можно избежать.

Теперь в законе прописали, что ребенок, рожденный таким высокотехнологичным способом на территории России, автоматом получает российское гражданство. Даже если один из родителей у него иностранец. Да и вообще услуги наших российских сурматерей теперь доступны только россиянам и россиянкам. Никаких китайцев, тайцев, европейцев. Все.