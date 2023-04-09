Алла Пугачева ошеломила поступком: задрала подол платья у всех на виду

Алла Пугачева Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники обсуждают новое фото Аллы Пугачевой. Пятый муж Примадонны разместил в блоге снимок с любимой женой. В кадре 73-летняя пенсионерка игриво задрала подол платья, оголив стройные ноги.

Алла Пугачева с семьей больше года назад покинули Россию. Знаменитость обосновалась в Израиле, где у нее просторный дом. Алла Борисовна сейчас редко выходит на связь с народом, зато ее пятый муж не устает восхищаться красотой пенсионерки, размещая яркие кадры с Примадонной.

Так, например, на днях юморист опубликовал редкий снимок с женой. Подпись под снимком гласит, что это эффектный кадр был сделан два года назад. В 45-й день рождения супруга певица пребывала в прекрасном настроении. Она веселилась и танцевала, игриво задрав подол платья и оголив стройные ноги.

Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники оценили фото. "Не могу оторвать глаз", "Ошеломительная Аллочка", "Алла, жгите!", "Этого мало, пусть за Бузовой повторяет и выше оголяется", "Сколько можно обсуждать этот антиквариат", "Подолами однообразно она так всю жизнь машет, типа завлекает ножками. Таких видео много, когда толстая была и с щелью в зубах, размахивала юбкой и рот шире открывала, довольная собою", "Новости с земли обетованной: Пугачева подняла подол", - делятся мнением фолловеры.

К слову, ранее публика делилась мнением под фото, где Пугачева нежно держит крошечную дочь Лизу. Сейчас девочке девять лет. Она вместе с братиком Гарри учится в частной школе, расположенной в Герцлии на берегу Средиземного моря. Это курорт между Тель-Авивом и Нетанией. За год обучения сына и дочки в элитном учебном заведении Примадонна платит несколько миллионов рублей.