Сияющая Алла Пугачева предъявила младенца

Алла Пугачева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алла Пугачева сейчас находится далеко от своих российских поклонников. За жизнью Примадонны фанаты наблюдают лишь в ее соцсетях. Алла Борисовна иногда публикует там фото или видео из жизни. Чаще снимками и яркими кадрами делится пятый муж певицы. На днях признанный иноагентом шоумен показал редкое фото с любимой женой.

Алла Пугачева предстала на редкой фотографии. Примадонна предъявила младенца. В кадре 73-летняя пенсионерка в коротеньких шортиках светится от счастья, держа на руках младшую дочку Лизу.

Яркий снимок десятилетней давности умилил фанатов. Они посчитали фото элегантным и красивым.

Год назад, напомним, жизнь Пугачевой и ее двойняшек Лизы и Гарри круто изменилась. Вокалистка увезла своих крошек в Израиль.

Теперь они учатся в частной школе, расположенной недалеко от их нового дома в Герцлии на берегу Средиземного моря. Это курорт между Тель-Авивом и Нетанией. За год обучения сына и дочки в элитном учебном заведении Примадонна платит несколько миллионов рублей. Не известно, ходят ли наследники на развивающие занятия, как это было в Москве. Раньше график детей был расписан буквально по минутам. Они изучали несколько иностранных языков, занимались шахматами и плаваньем.