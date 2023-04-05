Обиженный Оскар Кучера требует забрать у неблагодарной Аллы Пугачевой ее деньги

Оскар недоволен и тем, что Алла Борисовна получает деньги за авторские права на песни. По его мнению, это должно было прекратиться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оскар Кучера внезапно набросился на Аллу Пугачеву, не жалея ругательств. Обиженный актер завил, что возмущен словами Примадонны о рабах. Он воспринял заявления 73-летней артистки на свой счет. После чего потребовал лишить ее авторских отчислений, а также напомнил, что певица заработала свое состояние лишь благодаря поклонникам.

"Для меня Алла Пугачева перестала существовать. Потому что, уезжая, так хлопнула дверью, что обидела меня лично, назвав рабом. Как она сказала? Я сейчас не помню… «Раньше пела для плебеев… а теперь для рабов»", - возмутился Оскар Кучера.

Он также упрекнул исполнительницу в неблагодарности. Мол, все деньги ей приносили поклонники, от которых Пугачева в итоге и уехала из России. "Она на какие деньги-то все эти замки свои построила? И никто не против замков, я только «за»... Ей люди несли эти деньги. Рублем голосовали на ее концертах, ее пластинки покупали..." , - раздухарился актер.

Оскар недоволен и тем, что Алла Борисовна получает деньги за авторские права на песни. "Я бы раз и навсегда сейчас остановил бы РАО с ней, чтобы никаких выплат больше не было. Ты охренела? Ну просто у меня нет слов, я клянусь, у меня нет слов в отношении Пугачевой", - заявил он в эфире шоу "Легенда" на RTVI.

Напомним, Примадонну после эмиграции часто критикуют. Певица даже решила ответить злопыхателям. "Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала она в блоге. После чего поблагодарила поклонников за то, что они рядом с ней.